В Казахстане стартовало IV заседание Национального курултая с участием президента
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Бурабай. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане стартовало IV заседание Национального курултая с участием президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба главы государства.
Началось IV заседание Национального курултая с участием Касым-Жомарта Токаева. В зале присутствуют члены Курултая и другие делегаты. Сейчас выступают спикеры", - заявили в пресс-службе.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай, в ходе мероприятия глава государства выступит с речью, а члены Курултая выскажут свои предложения по актуальным проблемам общественной жизни.
Дополнено 14.03.2025, 15.47
Члены Национального курултая вносят значительный вклад в модернизацию страны, объединяя граждан вокруг общих созидательных целей, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Эта площадка с первых дней стала символом обновления, заложив новые стандарты общественного диалога. Там, где есть взаимное понимание и уважение, всегда будет согласие. В этом и заключается главная задача Национального курултая", - сообщил глава государства в ходе своего выступления на заседании Национального курултая.
По его словам, за три года Казахстан сильно изменилась, встав на новые рельсы развития.
Политические реформы позволили провести всесторонние преобразования. По итогам всенародного референдума были внесены поправки в Конституцию, расширены полномочия парламента, усилена подотчетность правительства, улучшена система защиты прав человека, образован Конституционный Суд, созданы условия для активного участия граждан в процессе принятия решений. Осуществлены важные реформы во многих других сферах", - сообщил президент.
Также, отметил лидер РК, через серьезную трансформацию прошли органы местной власти.
За три с лишним года корпус сельских акимов обновился на 72%. Причем каждый третий новый аким ранее не работал на государственной службе. Одним словом, в систему местной исполнительной власти стали приходить новые люди. В пилотном режиме избраны 45 акимов районов и городов областного значения. С этого года все районные акимы будут избираться гражданами напрямую. Выборы маслихатов всех уровней придали новый импульс деятельности представительной ветви власти в регионах. 90 процентов депутатов областных и районных маслихатов были избраны по одномандатным округам, то есть путем прямого голосования. Такие масштабные изменения в системе власти беспрецедентны для нашего государства", - добавил он.