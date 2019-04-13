В Казахстане в рамках проекта "Туган жер" построены 27 школ и 115 детсадов

Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане в рамках проекта "Туган жер" на средства меценатов построены 27 школ и 115 детсадов, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Нур-Султане прошло заседание Национальной комиссии по реализации программы "Рухани жангыру" при президенте РК. Обновленный указом главы государства состав Национальной комиссии возглавил государственный секретарь Республики Казахстан Марат Тажин, сообщила пресс-служба Акорды.

По информации пресс-службы, на сегодняшнем заседании рассмотрели итоги реализации программы "Рухани жангыру" и статьи Елбасы "Семь граней Великой степи", а также планы осуществления новых проектов.

Как отметил Марат Тажин, за прошедшие два года проведена большая работа. Утвержден казахский алфавит на основе латинской графики. В рамках проекта "Туган жер" на средства меценатов построены 27 школ, 115 детских садов, 479 объектов социальной инфраструктуры. Впервые в отечественной истории переведены с иностранных языков на казахский язык и уже изданы 48 лучших мировых учебников по экономике, социологии, политологии, психологии, философии, антропологии и другим отраслям науки.

Кроме того, в 2019-2020 годах фонд гуманитарных знаний страны пополнят еще 30 книг. Также подготовлены к изданию и в текущем году выйдут в свет на шести языках ООН (английский, французский, испанский, арабский, китайский, русский) Антологии прозы и поэзии современных казахстанских писателей и поэтов.

Вместе с тем успешно реализуется проект "Сакральный Казахстан": отреставрированы 28 исторических объектов, созданы новые музеи-заповедники "Бозок", "Ботай", "Сарайшык". На этапе активной реализации находятся проекты в рамках статьи Елбасы "Семь граней Великой степи".

Госсекретарь особо подчеркнул необходимость активизации работы по дальнейшей реализации программы "Рухани жангыру" и дал ряд поручений, исполнение которых будет находиться на постоянном контроле соответствующих отделов администрации президента Республики Казахстан и Национальной комиссии.

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