В Казахстане запустили гражданскую платформу по мониторингу выборов президента

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане презентовали гражданскую платформу "Аманат", запущенную с целью мониторинга выборов президента, передает Kazakhstan Today.

Гражданская платформа "Аманат" по мониторингу предстоящих выборов сформирована на пяти основных направлениях: готовность к проведению выборов, осведомленность избирателей, честность и прозрачность, открытый диалог и равное сотрудничество. Платформа создана с целью общественного мониторинга за избирательным процессом.

Гражданская платформа - независимое добровольное объединение граждан Казахстана, заинтересованных в честных, открытых выборах. В ее состав вошли представители общественных организаций, СМИ, эксперты и гражданские активисты.

"В целях проведения максимально прозрачных и динамичных выборов мы хотим, чтобы люди были вовлечены в обсуждение кандидатов и их программ. Наша платформа будет функционировать как проводник информации. Мы будем активно использовать социальные сети", - рассказал на презентации платформы председатель общественного фонда "Союз региональных депутатов" Андрей Кудеев.

По его словам, платформа по мониторингу выборов будет определять готовность политических партий к участию в выборах, а также готовность избирателей.

"Кроме того, мы хотим увидеть готовность инфраструктуры. Сейчас созданы 9970 избирательных участков. Каждый избирательный участок должен быть готов, для того чтобы там могли проголосовать люди с ограниченными возможностями и т.д.", - добавил Андрей Кудеев.

Также в связи с растущим числом внутренних мигрантов гражданская платформа намерена проконтролировать их присутствие в списках избирателей, пишет МИА "Казинформ".

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