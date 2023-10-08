5 ноября в пилотном режиме пройдут выборы акимов 42 районов и трех городов областного значения: Курчатова, Рудного и Приозерска. На 45 должностей акимов - 249 претендентов

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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов на должности акимов районов и городов областного значения. В ходе заседания Центральной избирательной - В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов на должности акимов районов и городов областного значения. В ходе заседания Центральной избирательной комиссии были рассмотрены итоги выдвижения кандидатов в акимы 45 пилотных районов и городов областного значения.





Напомним, выборы акимов пилотных районов и городов областного значения назначены на 5 ноября 2023 года. В 18.00 5 октября завершилось выдвижение кандидатов.





Как сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, всего в ходе избирательной кампании было выдвинуто 249 кандидатов. Из них 36,24% - политическими партиями, 63,86% - путем самовыдвижения.





Наибольшая конкуренция - по 9 претендентов на место, в области Абай (город Курчатов), Жамбылской области (Жуалынский район), в области Жетісу (Кербулакский район), в Туркестанской области (Байдибекский район). Самая наименьшая - 3 претендента на место, в Акмолинской области (Жаксынский район), Атырауской области (Исатайский район), в Западно-Казахстанской области (Каратобинский район), в Костанайской области (Алтынсаринский, Денисовский, Карабалыкский районы).





В процессе выдвижения проявили активность все 7 зарегистрированных политических партий: ДПК "Ак жол", AMANAT, НДПП "Ауыл", Байтақ, ОСДП, НПК, Respublica.





Средний возраст выдвинувшихся кандидатов составляет 47 лет. Наибольшее количество кандидатов в возрасте от 35 до 55 лет - 68,27%. Самый возрастной претендент в Кзылкогинском районе Атырауской области - 62 года, самой молодой в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области - 27 лет.





Большинство кандидатов - мужчины. При этом выдвинуты 13 женщин.





63,05% кандидатов являются госслужащими; 9,64% - работники бюджетной сферы, 14,86% - заняты в коммерческих структурах; 0,8% - работают в политических партиях и НПО, 6,83% - временно не работающие, 4,82% - представляют другие группы занятости.





При этом 21,69% выдвинутых кандидатов - экономисты, 19,28% - юристы, 14,46% - преподаватели, 13,6% - инженеры, 9,64% - имеют сельскохозяйственное образование и 21,28% - представители других специальностей.





В настоящее время проходит регистрация кандидатов в акимы, которая продлится до 18.00 10 октября текущего года.