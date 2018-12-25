В казахстанском МИДе оценили эффективность Астанинского процесса по Сирии

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В казахстанском МИДе оценили эффективность Астанинского процесса по Сирии24.12.2018
Политика  20:00

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - В МИД РК оценили эффективность Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии, передает Kazakhstan Today.

"На сегодняшний день состоялись 11 раундов в Астанинском формате, что позволило преодолеть существенные барьеры в переговорном процессе между сирийским правительством и вооруженной оппозицией Сирии. Значение Астанинского процесса в урегулировании конфликта в Сирии не может быть недооценено. Несмотря на некоторые трудности, переговоры в Астане доказали свою эффективность", - заявил сегодня на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Он подчеркнул, что "с момента запуска Астанинского процесса, стало очевидным, что масштабы и интенсивность конфликта заметно сократились, продолжились усилия по созданию условий, необходимых для оказания гуманитарной помощи людям в Сирии".

Также представитель МИДа проинформировал, что следующий раунд переговоров в Астане состоится в феврале 2019 года.
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