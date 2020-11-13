В каждом госоргане будет уполномоченное лицо, ответственное за доступ к информации - Балаева

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева обсудила с журналистами проект закона о доступе к информации и выслушала их предложения по этому вопросу, передает Kazakhstan Today.





В заседании, прошедшем в дистанционном формате, приняли участие представители центральных государственных и местных исполнительных органов, СМИ, неправительственных и других организаций. По итогам заседания комиссией выработан ряд конкретных рекомендаций государственным органам по рассмотренным вопросам.





В ходе заседания обсуждены предложения журналистов Informburo.kz Михаила Дорофеева и Серикжана Маулетбая по обеспечению государственными органами доступа к информации.





Представителями СМИ отмечены сложности с доступом к информации госорганов, включая отнесение ее к служебной информации с пометкой «ДСП», а также к открытым заседаниям, в особенности маслихатов. Также на заседании рассмотрен вопрос вовлечения граждан в обсуждение расходования бюджетных средств.





Вице-министр финансов Руслан Енсебаев презентовал новые подходы по участию граждан в публичном обсуждении бюджета. В частности, предложено вовлекать население и общественные советы в процесс планирования бюджетных инвестиционных проектов.





В свою очередь, заместитель акима города Алматы Ильяс Усеров поделился опытом реализации проекта «Бюджет народного участия» в городе Алматы. Среди основных проблем по итогам 2020 года назван усложненный механизм голосования и отбора проектов. Напомним, что Главой государства поручено реализовать данный проект во всех регионах.





По данной теме также выступил представитель Общественного фонда «Urban Forum Kazakhstan» Адиль Нурмаков, которым предложено проработать тактику информационной кампании, сделать голосование доступным и обеспечить прозрачность на всех этапах «Бюджета участия».





В завершении заседания обсуждены итоги проведенного Холдингом «Зерде» анализа данных, содержащихся в информационных системах государственных органов.





Подытоживая, министр Аида Балаева обратила внимание участников заседания на поправки в закон «О доступе к информации», подготовленные в рамках реализации Послания народу Казахстана от 1 сентября 2020 года. Речь идет об определении Министерства информации и общественного развития уполномоченным органом в области доступа к информации и подготовке ежегодного отчета о состоянии сферы доступа к информации главе государства.





Вчера мажилис обсуждал поправки о доступе к информации . Теперь, если эти поправки будут утверждены законодательно, то у нас появится в лице Министерства информации и общественного развития уполномоченный орган, в функции которого будет входить контроль за исполнением всех пунктов закона", - сказала Аида Балаева.

По ее словам, новый уполномоченный орган будет контролировать и анализировать работу всех государственных органов, а после предоставлять доклад главе государства. В каждом госоргане при этом будет уполномоченное лицо или отдел, который будет отвечать за доступ к информации.

Как сообщил главный редактор портала Informburo.kz Михаил Дорофеев , в проект закона о внесении изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам информации не вошли важные предложения общественников и журналистов.

Действительно, вопросы доступа к информации остаются очень актуальными. Несмотря на то, что в своё время в Казахстане был принят один из самых прогрессивных законов о доступе к информации, он работает плохо. Ситуация ухудшается с каждым днём и коронавирус показал, что здесь очень много проблем", - сказал Михаил Дорофеев.

Он напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять поправки в закон по вопросам доступа к информации до конца текущей парламентской сессии.

Мы видим, что этот процесс идёт. В первом чтении были приняты поправки, но, к сожалению, как это не парадоксально, этот законопроект практически не расширяет доступ к информации ни для рядовых граждан, ни для НПО, ни для журналистов", - подчеркнул Дорофеев.

По его словам, в процессе работы над законопроектом последовательно были отклонены все предложения общественности, направленные на то чтобы обеспечить ту самую открытость информации, о которой говорил президент.

Сейчас информация по умолчанию закрыта. Госорганы в праве не раскрывать её, если иное прямо не указано в законе, а это практически всегда не указано. Должно же быть ровно наоборот: вся информация государственных органов должна быть публична по определению и лишь в отношении некоторой её части можно ограничивать доступ, но только по ограниченному перечню оснований и только на определённое законом время, не навсегда", - считает Дорофеев.

Он перечислил основные предложения СМИ и НПО, которые не вошли в новые поправки по вопросам доступа к информации.

Должна быть законодательно закреплена презумпция открытости информации о деятельности государственных органов. Необходимо чёткое регулирование открытых заседаний госорганов. Нужен чёткий механизм, обеспечивающий соблюдение акиматами и маслихатами требования о доступе к информации об их деятельности. Должна быть предусмотрена строгая ответственность за нарушения требований закона по доступу к информации", - сказал Дорофеев.

Аида Балаева согласилась, что все эти предложения должны быть прописаны в новом законе.

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