В комитете сената рассмотрели ратификацию соглашения с Таджикистаном об оказании безвозмездной военно-технической помощи

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - На расширенном заседании комитета по международным отношениям, обороне и безопасности рассмотрен проект закона "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи", передает Kazakhstan Today.

Соглашение подписано в городе Астане 27 декабря 2018 года в реализацию поручения президента Республики Казахстан и запроса таджикской Стороны об оказании военно-технической помощи.

Соглашение предусматривает разовую передачу таджикской Стороне военного имущества; боеприпасов, авиационных средств поражения, артиллерийских приборов, имущества радиационной, химической и биологической защиты и другие.

По условиям соглашения Казахстан обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества железнодорожным транспортом со станции "Отар" Жамбылской области до станции "Рохати" города Душанбе, тогда как таджикская сторона берет на себя расходы и несет ответственность за оформление таможенных процедур в Республике Таджикистан, а также обязательство не передавать полученное военное имущество или право на его использование третьей стороне.

В целом принятие законопроекта о ратификации соглашения внесет значительный вклад в укрепление региональной безопасности, усилит существующие дружеские взаимоотношения и военное сотрудничество с Республикой Таджикистан.

"Оказываемая помощь таджикским друзьям в техническом переоснащении их вооруженных сил и укреплении государственной границы - это не только интерес Казахстана, это общая заинтересованность в обеспечении безопасности этого региона - региона, где находятся наши союзники и друзья всего Центрально-Азиатского региона", - отметил Н. Нурсипатов.

Документ передан на рассмотрение палаты.

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