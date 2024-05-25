24.05.2024, 12:03 27031
В Кыргызстане проходит заседание совета руководителей органов безопасности СНГ
В ходе заседания основное внимание предполагается уделить выработке единых подходов к оценке угроз безопасности стран СНГ
Фото:Depositphotos
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Бишкек. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Кыргызстана Бишкеке проходит очередное заседание совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества Независимых Государств.
В ходе заседания участники обсудят, как совместно пресекать попытки подготовленных за рубежом боевиков подорвать обстановку в странах содружества и как улучшить обмен информацией для борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, информирует РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.
Подчеркивается, что основное внимание предполагается уделить выработке единых подходов к оценке угроз безопасности стран СНГ и повышению эффективности взаимодействия спецслужб по их нейтрализации.
Также Антитеррористический центр СНГ представит отчет об итогах выполнения в 2023 году программы сотрудничества государств - участников СНГ по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2023-2025 годы.
Ранее Токаев заявил об усилении угрозы международного терроризма.
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25.05.2024, 13:11 3101
Президент Казахстана поздравил короля Иордании
Фото: Акорда
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил короля Абдаллу II бен аль-Хусейна и народ Иордании с национальным праздником - Днем независимости, сообщает пресс-служба Акорды.
Иордания - надежный партнер Казахстана на Ближнем Востоке и в арабском мире. Я высоко оцениваю ваш личный вклад в развитие двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе между нашими народами и высоком уровне содержательного политического диалога. Уверен, мы и впредь будем прилагать совместные усилия с целью укрепления партнерства и вывода на новый уровень казахско-иорданского сотрудничества", - говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Абдалле II дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Иордании - благополучия и процветания.
24.05.2024, 15:57 23281
Казахстан и Россия всегда будут ключевыми стратегическими партнерами - вице-спикер сената РК
В 2025 году страны будут вместе праздновать 80-летие Победы, "намечена большая программа, десятки масштабных акций"
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Омск. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Отношения Казахстана и России развиваются во всех сферах, нет сомнений, что обе страны всегда будут друг для друга ключевыми стратегическими партнерами. Об этом заявил заместитель председателя сената парламента Казахстана Жакип Асанов.
Нет сомнений, что наши страны всегда будут друг для друга ключевыми стратегическими партнерами. Двусторонние отношения развиваются во всех сферах и на всех уровнях. Главным принципом остается взаимное уважение интересов", - сказал Асанов, открывая в Омске 21-е заседание комиссии по сотрудничеству между советом федерации и сенатом.
По словам заместителя спикера, обе страны "тесно связала история", в том числе общая память о Великой Отечественной войне, информирует ТАСС.
Для казахстанцев, как и для россиян, День Победы - это самый волнительный и трогательный праздник, и он действительно объединяет наши народы", - подчеркнул Асанов.
Он отметил, что в 2025 году страны будут вместе праздновать 80-летие Победы, "намечена большая программа, десятки масштабных акций".
Заместитель спикера напомнил, что народы обеих стран когда-то "плечом к плечу встали на защиту общей Родины".
И хотя сегодня мы разделены государственной границей, тем не менее мы остаемся близкими, верными друзьями", - считает Асанов.
24.05.2024, 13:46 25396
Мы должны предотвращать войны, а не пытаться их прекратить - Токаев
Фото: Акорда
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Сингапур. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках госвизита в Сингапур выступил с 46-й сингапурской лекцией "Казахстан и роль средних держав: продвигая безопасность, стабильность и устойчивое развитие", сообщает Акорда.
Приветствуя участников мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Сингапур оставил особый след в его биографии.
Я служил здесь молодым дипломатом много десятилетий назад и очень рад вернуться вновь, чтобы воочию убедиться в том, как ваша страна продолжает добиваться больших успехов (...) Бесценный опыт, который я получил во время пребывания в Сингапуре, повлиял на мое видение будущего Казахстана в этом быстро меняющемся мире", - подчеркнул президент.
Он обратил внимание на схожесть целей и принципов программы "Справедливого Казахстана" с программой "Вперед, Сингапур", которую инициировал премьер-министр Лоуренс Вонг.
Эти документы ставят общество в центр всех преобразований и предполагают, что плоды прогресса должен ощутить каждый гражданин. Масштабная национальная трансформация - это сложный процесс, но, как бы ни было трудно, мы не свернем с этого стратегического пути (...) Мы стремимся укрепить свои позиции в качестве надежного центра для бизнеса, финансов, талантов и инноваций, подобно тому, как это делает Сингапур", - заявил глава Казахстана.
Рассуждая о роли новых средних держав, таких как Казахстан и Сингапур, Токаев обратил внимание на значительные изменения в ландшафте глобальной безопасности, открывающие как широкие возможности, так и серьезные риски.
Мы сталкиваемся со множеством кризисов, начиная с геополитической напряженности и заканчивая макроэкономическими трудностями, участившимися климатическими катастрофами. Глобальная архитектура безопасности быстро разрушается, а взаимное недоверие между державами углубляется. Очевидно, что "дивиденды мира", полученные после Холодной войны, иссякают. Мировые военные расходы в прошлом году выросли до рекордного уровня в 2,2 трлн долларов, что ведет к новой гонке вооружений. Несмотря на все усилия, человечество становится жертвой новых военных конфликтов. Проблемы, связанные с экстремизмом и терроризмом, кибернетикой и космосом, искусственным интеллектом, изменением климата, масштабной миграцией и эпидемиями, еще больше усугубляют глобальную безопасность. Однако Астана и Сингапур как развивающиеся средние державы не могут просто согласиться с поляризацией и разделением. Слишком многое поставлено на карту. Если не принять меры, мы погрузимся в новую холодную войну", - считает Токаев.
Он заявил, что Казахстан привержен принципам и ценностям ответственной дипломатии.
Мы будем оставаться открытыми и связанными с миром, продвигая "Казахстан, приверженный глобализации", - это внешнеполитический курс нашей страны. Только так мы сможем преуспеть в этой новой эпохе затянувшейся неопределенности. Как следствие, мы не можем позволить себе быть благодушными и пассивными. Оставаясь открытыми миру, мы проявляем бдительность и проактивность в противодействии внешним вызовам. Мы никогда не будем колебаться в защите законных прав и интересов Казахстана, не говоря уже о том, чтобы жертвовать нашими основными интересами. Иногда к нашей позиции относятся скептически, критикуют за нейтральность. Однако нейтралитет не следует принимать за отсутствие убежденности. Напротив, это сознательный выбор в пользу дипломатии и диалога, а не конфликта и принуждения. Этот выбор является нашей сильной стороной, позволяющей нам помогать преодолевать глубокие разногласия - от территориальных споров до идеологических конфликтов", - подчеркнул президент.
В качестве примера Токаев привел содействие мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, посредничество по иранской ядерной программе, Астанинский процесс по урегулированию сирийского конфликта, а также недавнюю отправку в район Голанских высот первого самостоятельного миротворческого контингента по миссии ООН.
В то же время никакие "добрые услуги" по мирному урегулированию споров не могут заменить эффективно функционирующую систему многостороннего сотрудничества, считает президент.
Мы должны предотвращать войны, а не пытаться их прекратить. (...) Следует обновить многосторонние институты, чтобы восстановить их авторитет и вдохнуть новую жизнь в мультилатерализм, начиная с давно назревшей реформы ООН. Мы не добьемся успеха в решении этих задач без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности. Это безотлагательная потребность нашего времени, отвечающая интересам подавляющего большинства человечества", - сказал Токаев.
В преддверии Саммита будущего ООН, который состоится в сентябре 2024 года, он призвал мировое сообщество задуматься о многостороннем подходе, основанном на принципах учета всех мнений, вовлеченности и инклюзивности.
COVID-19 показал, что странам важно "строить мосты, а не стены", чтобы преодолевать общие проблемы. Пожалуй, самая разрушительная из них - ядерная угроза. Казахстан серьезно пострадал от испытаний ядерного оружия, поэтому мы будем продолжать нашу борьбу за мир, свободный от ядерных арсеналов", - заявил президент.
Он назвал сильной стороной Казахстана и Сингапура полиэтническое и многоконфессиональное общество.
По мнению главы государства, Казахстан и Сингапур могут тесно взаимодействовать в таких областях, как борьба с изменением климата, управление водными ресурсами и усилия по решению глобальной продовольственной безопасности.
Токаев пригласил всех партнеров взглянуть на регион Центральной Азии сквозь призму открывающихся возможностей.
На мой взгляд, понятие "пересекающихся кругов друзей", которое Сингапур предложил для создания более открытой и инклюзивной региональной архитектуры на пространстве АСЕАН, вполне актуально и для Центральной Азии. Именно поэтому Центральная Азия взяла на себя инициативу по созданию формата сотрудничества С5+. Мы намерены работать вместе со всеми заинтересованными сторонами для решения актуальных региональных задач", - отметил глава Казахстана.
Он призвал укреплять партнерские отношения, основанные на взаимном уважении и общих целях, и прилагать общие усилия во имя построения более мирного и процветающего будущего для всех.
Для справки
Сингапурские лекции, организуемые Институтом Юсофа Исхака (ISEAS) с 1980 годов, предоставляют уникальную возможность для академических кругов, политологов, дипломатов и молодых ученых из первых уст услышать позицию глав государств и видных мировых политиков.
23.05.2024, 12:33 44246
Визит Токаева в Сингапур: о чем договорился президент
Фото: Акорда
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Сингапур. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках госвизита в Сингапур провел встречу с премьер-министром страны Лоуренсом Вонгом, сообщает Акорда.
Он поздравил Вонга с недавним назначением на должность и пожелал успехов в его государственной деятельности.
Президент выразил уверенность, что итоги его первого государственного визита в Сингапур придадут мощный импульс двусторонним отношениям.
Программа визита включает проведение бизнес-форума, встречи с руководителями ведущих сингапурских компаний и обсуждение конкретных бизнес-проектов, представляющих обоюдный интерес.
Премьер-министр Сингапура отметил наличие огромного потенциала для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.
По словам Вонга, экономики двух стран взаимодополняемы, и Сингапур может послужить своеобразным гейтом для Казахстана в расширении взаимодействия со странами АСЕАН, в то время как Казахстан может содействовать сближению Сингапура со странами Центральной Азии.
Стороны договорились расширять сотрудничество в сферах зеленой энергетики, транспорта и логистики, цифровизации, финансов, АПК, коммуникаций, добычи и переработки критически важного сырья, электронной коммерции.
Токаев и Вонг приветствовали реализацию таких флагманских проектов, как Alatau City (G4 City) в Алматинской области с участием сингапурской компании Surbana Jurong, а также партнерство PSA International и АО "ҚТЖ", направленное на наращивание потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Отдельное внимание было уделено укреплению взаимодействия в сфере образования и науки, в том числе усиление межвузовской кооперации, обмен студентами и др. Стороны договорились принять совместные усилия для расширения контактов между деловыми кругами Казахстан и Сингапура. Глава Казахстана предложил создать межправительственную комиссию, которая будет содействовать укреплению многопланового партнерства двух стран", - сообщает Акорда.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Лоуренса Вонга посетить с официальным визитом Казахстан.
В рамках госвизита стороны подписали следующие межгосударственные и межведомственные документы:
- Меморандум о взаимопонимании между правительствами об экономическом сотрудничестве;
- Меморандум о взаимопонимании между МВД РК и МВД Сингапура;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерствами юстиции стран о сотрудничестве в сфере охраны прав интеллектуальной собственности и по правовому сотрудничеству;
- Меморандум о сотрудничестве в области высшего образования между Министерством науки и высшего образования РК и Министерством образования Республики Сингапур;
- Соглашение между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и компанией Enterprise Singapore о сотрудничестве в распространении и переводе сингапурских стандартов.
Также глава Казахстана встретился с вице-премьером, министром по экономической политике Сингапура Хенгом Суи Кеатом.
Он рассказал о проводимых в Казахстане комплексных реформах, направленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики и создание комфортных условий для потенциальных инвесторов.
Хенг Суи Кеат отметил, что Казахстан и Сингапур могут содействовать расширению сотрудничества между странами Центральной Азии и АСЕАН.
Стороны договорились укреплять партнерство путем взаимодействия правительственных и бизнес-структур, а также обсудили вопросы государственного строительства и глобальной экономики, включая цифровизацию, развитие технологий, искусственного интеллекта и человеческого капитала.
Напомним, сегодня президент также провел переговоры с главой Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом.
23.05.2024, 09:00 48606
Токаев прибыл во дворец президента Сингапура
Фото: Акорда
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец президента Сингапура Istana, сообщила пресс-служба Акорды.
Его встретил президент Тарман Шанмугаратнам. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Сингапура, начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран.
Президент Казахстана оставил памятную запись в книге почетных гостей. Затем главы государств представили друг другу членов официальных делегаций.
По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам прошли в зал переговоров.
22.05.2024, 14:02 66266
Токаев поздравил вновь избранного президента Вьетнама
Президент выразил готовность использовать новые возможности для многогранного взаимодействия в интересах двух стран
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму То Ламу по случаю его избрания президентом Социалистической Республики Вьетнам, сообщает пресс-служба президента РК.
Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов своему коллеге во всех его будущих начинаниях, а дружественному народу Вьетнама - счастья и благополучия.
Убежден, что в период вашего пребывания на этом посту ваша прекрасная страна продолжит неуклонное движение по пути построения еще более процветающего, гармоничного и устойчивого общества. Казахстан и Вьетнам связывают теплые отношения, основанные на взаимном доверии и общих интересах. Я готов совместно с вами использовать новые возможности во имя развития нашего многогранного взаимодействия в интересах наших стран", - говорится в телеграмме.
Напомним, с 25 мая в Казахстане вступит в действие безвиз с Вьетнамом.
21.05.2024, 20:41 83716
Президенты Казахстана и Финляндии обсудили актуальные вопросы
Фото: Акорда
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе финской стороны, главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.
Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем поступательном развитии всего спектра казахско-финских отношений с акцентом на наращивание торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
Собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках многосторонних организаций. Глава государства пожелал успехов финскому председательству в ОБСЕ в 2025 году, подтвердив готовность Казахстана к продолжению конструктивного сотрудничества.
21.05.2024, 19:52 83591
В ШОС будет создан центр противодействия вызовам и угрозам - Лавров
Дополнительно в Душанбе будет создан антинаркотический центр
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет создан центр противодействия вызовам и угрозам, сообщает eadaily.com.
Об этом на пресс-конференции по итогам прошедшего в Астане заседания глав МИД стран объединения заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, центр будет заниматься информационной безопасностью и борьбой с организованной преступностью.
Дополнительно в Душанбе будет создан антинаркотический центр. Эти решения официально будут приняты на саммите ШОС в Астане 3-4 июля", - сказал глава МИД РФ.
Он добавил, что безопасность стран Евразии можно обеспечить лишь силами самих стран континента, без вмешательства внешних сил, таких как США, Евросоюз и НАТО, "которые активно хотят взять его под контроль".
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