Токаев заявил об усилении угрозы международного терроризма
Фото: Акорда
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с секретарями советов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Акорда.
Он напомнил, что в настоящее время ведется подготовка к Астанинскому саммиту ШОС, которому Казахстан придает повышенное внимание, и подчеркнул актуальность данных встреч с учетом растущей роли коллективной безопасности в обширной зоне ответственности ШОС.
За прошлый год в мире было отмечено 183 региональных и локальных конфликта, число которых выросло почти на 30 процентов. Это наивысший показатель за последние три десятилетия. Эксперты считают, что разворачивается глобальный цикл конфликтов и насильственных действий. На этом фоне усиливается угроза международного терроризма", - заявил Токаев.
В пример он привел унесший жизни многих мирных людей теракт в Московской области, который показал, что террористы продолжают использовать самые жестокие и бесчеловечные формы насилия.
Главное - сделать правильные выводы и принять необходимые практические меры. Требуется обеспечить безопасность наших граждан и дать достойный отпор террористической угрозе", - подчеркнул лидер Казахстана.
Он напомнил, что Шанхайская организация в свое время создавалась для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, чтобы сообща противостоять "трем силам зла".
Эти угрозы сейчас не просто остаются актуальными, но и трансформируются, обретая новую остроту. От нас, в свою очередь, нужны более системные и решительные ответные действия. Нельзя допустить, чтобы проявления терроризма, экстремизма и сепаратизма использовались для подрыва внутренней стабильности в наших государствах. Противодействие "трем силам зла", а также транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и вызовам кибербезопасности является одним из приоритетов председательства Казахстана в ШОС", - заявил Токаев.
Он предложил секретарям ШОС принять программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы, а также антинаркотическую стратегию ШОС на 2024-2029 годы и программу действий по ее реализации.
Наша организация должна показать пример согласованных и конкретных шагов по обеспечению стабильности и безопасности в регионе", - подчеркнул Токаев.
Также, по его мнению, повышенное внимание следует уделять развитию ситуации в Афганистане: продолжать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране и созданию условий для долгосрочной стабилизации.
Серьезным фактором подрыва безопасности остается конфликт на Ближнем Востоке. Его трагические последствия ощутили на себе мирные жители. Нанесен непоправимый урон региональной стабильности. Для предотвращения дальнейшей эскалации необходима дипломатия на высоком уровне. В целом, можно констатировать, что международная напряженность все же сохраняется. Твердо уверен, что наша организация, представляющая половину населения планеты, способна предложить формулу безопасного и справедливого мира", - отметил президент.
По его словам, вопросы противодействия международному терроризму стоят отдельным блоком.
Здесь мы должны проявить политическую волю, быть вместе и, самое главное, действовать эффективно. Что касается Казахстана, будьте уверены, что мы будем вносить свой посильный вклад в это благородное дело. Поэтому я с большой надеждой смотрю на предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане", - заявил лидер Казахстана.
В числе других важных проблем наряду с конфликтами и активизацией терроризма, он назвал климатический кризис, обострение вызовов продовольственной, водной, транспортной и энергетической безопасности, и отметил, что ШОС необходимо актуализировать свои подходы к современным вызовам и угрозам.
Необходимо реализовать потенциал организации как действенного инструмента региональной и международной безопасности. Большое значение для достижения этой цели имеют встречи секретарей советов безопасности. Именно вы координируете различные направления национальной безопасности. Сейчас крайне важен целостный, интегральный подход к противодействию вызовам и угрозам", - сказал Токаев.
В завершение он пожелал участникам встречи плодотворной работы во благо обеспечения безопасности на пространстве ШОС и укрепления "шанхайского духа".