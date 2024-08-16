В Кыргызстане стартовал региональный форум глав чрезвычайных ведомств стран ЦА   

Фото: Акорда

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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Индии Драупади Мурму с Днем независимости, сообщает пресс-служба Акорды.





Отметив значительный экономический прогресс и глобальную роль Индии в деле укрепления мира и устойчивого развития, президент выразил уверенность в дальнейшем углублении долгосрочного сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержке.





Глава государства пожелал президенту Драупади Мурму успехов во всех ее начинаниях, а дружественному народу Индии - благополучия и процветания.



