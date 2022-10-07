Глава МЧС РК предложил создать региональную систему раннего оповещения

Фото: МЧС РК
ДУШАНБЕ. 6 ОКТЯБРЯ - Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин в ходе совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии в Душанбе предложил создать региональную систему раннего оповещения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Центрально-Азиатский регион подвержен практически всем видам ЧС, многие из которых носят трансграничный характер. На встрече Юрий Ильин выступил с предложением по созданию региональной системы раннего оповещения и взаимного информирования об угрозе и возникновении ЧС", - сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Актуальность вопроса подтвердили все ведомства чрезвычайного реагирования стран ЦА.
По данным пресс-службы, в рамках предложения казахстанской стороны планируется интегрировать не только сейсмические датчики, но и метеорологические, гидрологические и другие датчики действующих систем мониторинга за ЧС в странах ЦА.
Данная инициатива даст возможность для раннего оповещения о ЧС в местностях с повышенной сейсмической, селевой, лавинной, оползневой опасностью", - отметили в ведомстве.
Согласно данным, представленным на встрече министров, ЦА сталкивается с серьезными угрозами в борьбе с неблагоприятными последствиями изменения климата. Одной из ключевых угроз признано воздействие изменения климата на бедствия, связанные с водой. Так, отмечается понижение температуры, что ведет к таянию ледников и образованию ледниковых озер.
Нынешние темпы сокращения объема ледников в регионе составляют 0,2-1% в год. Эти факторы создают опасность паводков. При этом повышенное внимание уделяется таким рискам, как землетрясения, оползни, сели, сходы лавин, риски техногенного характера и так далее", - добавили в МЧС.
На полях совещания также состоялись двусторонние встречи Юрия Ильина со специальным представителем Генерального секретаря ООН Мами Мизутори и заместителем исполнительного секретаря ЕЭК ООН Дмитрием Марьясиным, вице-президентом Агентства по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции Исмаилом Палакоглу, где обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и взаимодействия в деле предупреждения и ликвидации ЧС.