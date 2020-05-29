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В Кызылординской области сменился руководитель управления внутренней политики

28.05.2020, 18:48 4429
Кызылорда. 28 мая. Kazakhstan Today - Распоряжением исполняющего обязанности акима Кызылординской области по согласованию с администрацией президента Казбекова Мира Жомартовна назначена на должность руководителя областного управления внутренней политики, передает Kazakhstan Today.
 
О назначении сообщила пресс-служба акима региона.
 
Мира Казбекова родилась в 1984 году. Окончила Кызылординский государственный университет имени Коркыта Ата по специальности "учитель казахского языка и литературы", Кызылординский университет "Болашак" по специальности "юрист".
 
Трудовую деятельность начала в 2005 году специалистом Кызылординского областного пресс-клуба регионального центра переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и работников бюджетной сферы.
 
В 2005-2008 годах работала ведущим специалистом - пресс-секретарем аппарата акима Кызылорды, главным специалистом департамента внутренней политики Кызылординской области.
 
В 2008-2017 годах - главный специалист - пресс-секретарь аппарата акима Кызылординской области, помощник акима области, пресс-секретарь - главный инспектор акима Кызылорды, руководитель отдела аппарата акима Кызылорды, заместитель руководителя управления архивов и документации Кызылординской области.
 
В 2017-2019 годах занимала должность руководителя Кызылординского городского отдела культуры и развития языков, руководителя аппарата акима города Кызылорды.
 
С 2019 года по настоящее время занимала должность заместителя акима города Кызылорды.
 

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