В МИД РК назвали критику Европарламента предвзятой и необъективной

Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали принятую Европарламентом резолюцию об ограничении прав и свобод человека в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

В тексте резолюции говорится, что "гражданское общество и правозащитные организации, работающие в Казахстане, подвергались давлению и наказанию со стороны властей страны, которые препятствуют усилиям по реформированию и ограничивают важную работу гражданского общества".

Документ прокомментировал пресс-секретарь МИД РК Айбек Смадияров. По его словам, резолюция содержит "предвзятую", тенденциозную и необъективную критику ситуации с правами человека в РК.

По нашему убеждению, текст резолюции искажает реальное положение дел в нашей стране и был инициирован недружественно настроенными политиками, подпитываемыми сфальсифицированной информацией деструктивных кругов. Казахстан целенаправленно и поступательно реализует свои обязательства в области прав человека. Президент Касым-Жомарт Токаев запустил широкомасштабные политические реформы в соответствии с провозглашённой им концепции "Слышащего государства". Учитывая то, что государства-члены Европейского союза поддерживают инициированные главой государства реформы, данный документ Европарламента вызывает полное недоумение и непонимание относительно достоверности сведений, использованных при его подготовке", - сказал представитель МИД в интервью порталу inform.kz .

По его словам, некоторые резолюции в Брюсселе принимаются евродепутатами "автоматически", без тщательной проверки фактов или изучения сути вопроса.

В этой связи нас не удивляет тот факт, что новая резолюция изобилует множеством "старых кейсов", которые традиционно "кочуют" из одного документа в другой. Также понимаем, что ряд европарламентариев, несмотря на положительное мнение в отношении актуальных тенденций в развитии нашей страны, проголосовали за принятие данной резолюции в соответствии с практикой внутрипартийной дисциплины. Признательны тем объективно настроенным евродепутатам, благодаря которым в резолюции признаны объективные изменения в Казахстане", - сказал Смадияров.

Он отметил, что Казахстан готов продолжить работу с Европейским парламентом, в том числе через Комитет межпарламентского сотрудничества "Республика Казахстан - Европейский Союз".

Вместе с тем для нас очень важно, чтобы соответствующий диалог был честным и взаимоуважительным", - подчеркнул представитель МИД РК.

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