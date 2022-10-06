В МИД РК прокомментировали заявление Марии Захаровой

АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Тональность заявления официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой диссонирует с характером взаимоотношений двух стран, считают в казахстанском МИДе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По поводу комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой в отношении высылки украинского посла из Казахстана хотел бы отметить, что тональность ее заявления диссонирует характеру союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров", - озвучил позицию МИД РК его официальный представитель Айбек Смадияров.
Также он отметил, что в казахстанском МИДе не могут понять, о какой уголовной ответственности говорит МИД России, так как посол Украины в Казахстане, согласно Венской конвенции, имеет дипломатическую неприкосновенность.
Напомним, МИД РФ выразил надежду на высылку украинского посла Врублевского из Казахстана.
Рассчитываем, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства (статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни), не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста", - сказала Мария Захарова.
Позже в казахстанском МИДе сообщили, что от Украины получен запрос на назначение нового посла Украины в РК. Также стало известно, что сегодня, 5 октября, посол РФ Алексей Бородавкин будет вызван в министерство в связи с заявлением Марии Захаровой.