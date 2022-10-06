МИД РФ выразил надежду на высылку украинского посла Врублевского из Казахстана

МОСКВА. 5 ОКТЯБРЯ - Посла Казахстана в России Ермека Кошербаева вызвали в Министерство иностранных дел России из-за ситуации с украинским послом Петром Врублевским, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Москва рассчитывает, что Астана примет меры для окончательной высылки украинского посла Петра Врублевского из Казахстана, сообщает газета "Известия".
Рассчитываем, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства (статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни), не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста", - приводит слова дипломата Telegram-канал внешнеполитического ведомства.
Захарова напомнила, что российская сторона потребовала высылки "дипломата" после его публичных призывов убивать как можно больше русских. В ответ было обещано, Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки.
К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар "никогда не вернется" в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью". Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии", - указала представитель российского МИДа.
Ранее, 22 августа, Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из интервью Врублевского одному из казахских блогеров. В нем он заявил, что "чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению". Комментируя это заявление, дипломат подчеркнула, что такие слова может сказать только посол террористического режима.
Слова посла Украины о русских также осудила Ассамблея народа Казахстана. В обращении говорится, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.
На следующий день в МИД Казахстана сообщили, что ведомство вызвало украинского посла, ему был выражен протест. Позже отмечалось, что Врублевский принес извинения за свои высказывания о русских и покинул Казахстан по требованию властей республики. По данным СМИ, в начале сентября он улетел в Варшаву, однако вскоре вернулся в республику.