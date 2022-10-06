АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Министерство иностранных дел Украины отправило запрос на назначение нового посла в Казахстане. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Смадиярова, до украинской стороны было доведена неприемлемость высказываний Петра Врублевского, которые задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских.

Украинская сторона с пониманием приняла это. Была достигнута договоренность о его отзыве. Сейчас от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла", - рассказал представитель казахстанского МИД в мажилисе.





Смадияров также отметил, что посол Украины Врублевский "имеет нежелательный статус в стране".





Какие-либо встречи в МИДе и других ведомствах не планируются. Временную кандидатуру сейчас рассматривают, и в ближайшее время она будет назначена", - добавил он.





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Кроме того, представитель МИД добавил, что сегодня посол РФ Алексей Бородавкин будет вызван в министерство в связи с заявлением Марии Захаровой.





Напомним, МИД РФ выразил надежду на высылку украинского посла Врублевского из Казахстана.





22 августа Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из интервью Врублевского одному из казахских блогеров. В нем он заявил, что "чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению". Комментируя это заявление, дипломат подчеркнула, что такие слова может сказать только посол террористического режима.





Слова посла Украины о русских также осудила Ассамблея народа Казахстана. В обращении говорится, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.



