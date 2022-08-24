В МИД РК выразили протест украинскому послу в связи с его высказываниями

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НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по завершении продолжительных переговоров один на один с президентом России Владимиром Путиным в Сочи выразил удовлетворение их итогами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По мнению Токаева, переговоры прошли в исключительно дружеской и доверительной атмосфере.

В ходе переговоров обсуждался весь спектр вопросов, касающихся торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия двух стран на международной арене. Выражено обоюдное понимание важности неуклонной реализации достигнутых на уровне глав государств договоренностей правительствами двух стран. Президенты условились о продолжении регулярных рабочих контактов. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за проявленное им радушие и гостеприимство", - сообщил в Facebook пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.





Напомним, вчера Токаев провел в Сочи двустороннюю встречу с главой России Владимиром Путиным. На встрече президенты договорились провести совместные учения в рамках ОДКБ.



