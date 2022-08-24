В МИД РК выразили протест украинскому послу в связи с его высказываниями

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СОЧИ. 19 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводит встречу с главой РФ Владимиром Путиным в городе Сочи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Специфика геополитической ситуации подсказывает нам необходимость сверки часов с тем, чтобы возможно дать дополнительные поручения нашему правительству, чтобы успешно работать и взаимодействовать друг с другом. И тем не менее жизнь подсказывает новые задачи, которые нужно решать. В целом есть все основания быть удовлетворенным тем, как развивается наше сотрудничество", - сказал Токаев.
Он напомнил, что Казахстан и Россию объединяет общая граница - самая протяженная сухопутная в мире.
Кстати, полностью делимитированная. Поэтому каких-либо основания для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы относительно будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет. И я лично, как президент РК, настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему двустороннему сотрудничеству во всех сферах", - сказал президент РК.
Глава государства также отметил торгово-экономического сотрудничество между странами.
Что касается торгово-экономического сотрудничества, то оно успешно развивается, промышленная кооперация достигает серьезных результатов. Как вы правильно отметили, динамика торговли положительная. В прошлом году объем торговли составил 24,5 млрд долларов. По этим показателям Россия занимает первое место в нашем товарообороте. В этом году торговля развивается достаточно успешно. Мы активно взаимодействуем на основных площадках в организации ООН, в других международных институтах", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что в 2022 году Казахстан председательствует в СНГ, в октябре будет саммит СНГ. Токаев заявил, что рассчитывает на личное участие Путина, "тем более что Россия играет важную роль в СНГ".
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл
в Сочи (Российская Федерация).