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Посол Украины в Казахстане извинился за свои высказывания

05.09.2022, 18:22 25021
Посол Украины в Казахстане извинился за свои высказывания
Фото: fin-journal.info
НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Украинский посол извинился в МИД Казахстана за высказывания о русских. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, посол Украины в Казахстане Петр Врублевский принес извинения за высказывания о русских, сообщает Sputnik.kz.
 

Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния, из-за того что дома у него идет", - сказал он на брифинге.

 
На уточняющий вопрос журналистов, были ли принесены извинения Министерству иностранных дел, Смадияров ответил положительно.

 
Сейчас, по официальным данным, посол находится в отпуске, информирует Zakon.kz.
 
Ранее Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины Врублевскому в связи с его высказываниями в интервью казахстанскому блогеру. Ряд СМИ распространило отрывок интервью Врублевского казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, в котором посол позволил себе резкие высказывания в отношении русских.
 
Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами.
 
Члены Ассамблеи народа Казахстана осудили высказывания посла Украины в Республике Казахстан.
 

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Заморозки, гроза, жара - штормовое предупреждение объявили в девяти областях

06.09.2022, 21:25 2236
Заморозки, гроза, жара - штормовое предупреждение объявили в девяти областях
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 7 сентября ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
7 сентября ночью на западе, севере, юге, днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, юге области 15-20 метров в секунду, в северной половине области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
6 сентября в Актюбинской области ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
7 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
7 сентября на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
7 сентября на западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
7 сентября днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов.
 
7 сентября днем на севере, западе Абайской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
7 сентября на северо-западе Северо-Казахстанской области ночью ожидается сильный дождь. На юге, востоке области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, ночью на юге, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
7 сентября на севере, юге Костанайской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, ночью на юге области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, на юге области порывы 23-28 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 

Еще один детеныш появился на свет в зоопарке Алматы

06.09.2022, 17:46 5331
АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - В алматинском зоопарке еще одно пополнение. В конце июля там появился на свет жеребенок лошади Пржевальского, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Видео с жеребенком опубликовал Instagram-паблик зоопарка. 
 
"Представляем вам еще одно подросшее пополнение в нашем зоопарке - жеребенок лошади Пржевальского. Напомним, что на сегодняшний день это самый редкий вид диких азиатских лошадей, которые живут на земле с доисторических времен", - сообщает пресс-служба зоопарка. 

В ней подчеркнули, что лошади, открытые в 1878 году русским географом и исследователем Николаем Пржевальским в Средней Азии, сохранились только благодаря зоопаркам. 
 

Лошадь Пржевальского занесена не только в Красную книгу Казахстана, но и в мировую", - напомнили в зоопарке. 

 

Это девочка, которую назвали Кармэла. Она родилась 30 июля. Ее отца зовут Бурабай, а мать - Жуманкул. Малышка растет веселой, игривой и с отменным аппетитом. Желаем маленькой Кармэле крепкого здоровья и долгих лет жизни!" - сообщается в посте.



Ранее сообщалось, что в алматинском зоопарке появился на свет детеныш жирафа. 
 

 

В Костанайской области началась подготовка к строительству домов для пострадавших

06.09.2022, 15:18 9421
В Костанайской области началась подготовка к строительству домов для пострадавших
Фото: скрин из видео
КОСТАНАЙ. 6 СЕНТЯБРЯ - В Костанайской области началась подготовка к строительству домов для пострадавших от лесных пожаров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает "Наша газета", площадь под строительство 91 дома выделили на окраине районного центра - в поселке Аулиеколь. 
 

Сегодня есть постановление правительства, чтобы людей переселяли в районный центр. У нас есть срок в 2,5 месяца. За это время мы должны качественно построить дома и заселить людей", - заявил первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов. 

 
Отмечается, что к работе привлечены крупные строительные компании Костанайской области. Специальный конкурс для определения подрядчика не проводили. 
 

Это чрезвычайное положение, здесь не проходят конкурсы. Если проводить конкурс, то он будет идти несколько месяцев. Не успеем. Сроки очень сжатые - 2,5 месяца. Самое главное, чтобы построили качественные дома по 100 квадратных метров. Поэтому здесь будут работать крупные компании", - пояснил замакима. 

 
По данным издания, дома будут строить по проекту, который был реализован во время наводнения в Мактаарале. 

 
Ранее сообщалось, что для пострадавших от лесных пожаров в Костанайской области построят 91 дом. 

 

Начисления казахстанским детям из Нацфонда будут производиться в долларах

06.09.2022, 14:17 10991
Начисления казахстанским детям из Нацфонда будут производиться в долларах
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что начисления казахстанским детям из Национального фонда будут производиться в долларах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Начисление будет проходить ежегодно. Инвестиционный доход за предыдущий год будет браться и распределяться по счетам, сообщает sputnik.kz
 

Получается, 1 января 2024 года детям начислят средства из дохода за 2023 год", - сказал министр в кулуарах правительства. 

 
Он также заявил, что для защиты от инфляции средства будут считать в долларах. 
 

3 тысячи долларов - это примерная сумма. Я так понимаю, вы ссылаетесь на цифры, которые озвучил пресс-секретарь президента. Сейчас это еще дополнительно подсчитывается, но нужно иметь в виду, что это для детей, которые будут в системе с рождения", - цитирует inform.kz Алибека Куантырова. 

 
По его словам, сумма начисления будет зависеть от возраста ребенка к 2024 году. 
 
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Руслан Желдибай рассказал, сколько денег смогут получить казахстанские дети из доходов Нацфонда к своему 18-летию. 
 

Некоторые казахстанские школы и больницы пока не готовы к отопительному сезону

06.09.2022, 12:48 12986
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев представил премьер-министру РК Алихану Смаилову информацию о проведении подготовки к предстоящему отопительному сезону, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Каирбек Ускенбаев в ходе заседания правительства сообщил, что для качественной и своевременной подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов министерством утвержден план работы, в соответствии с которым акиматам необходимо было до 1 сентября обеспечить 100-процентную готовность объектов образования, а до 15 октября завершить подготовку всех объектов коммунального хозяйства, социальной сферы, жилых домов и обеспечить нормативным запасом топлива все автономные теплоисточники. 
 

К 1 сентября подготовлено 99% объектов образования. Неподготовленными пока остаются 25 зданий в столице, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях. Кроме этого, на данный момент уже подготовлено 98% объектов здравоохранения, 88% жилых домов, 97% автономных котельных, 94% тепловых сетей, 86% сетей водоснабжения и водоотведения", - проинформировал министр. 

 
По его словам, акиматам ряда регионов, в особенности новообразованных областей, необходимо усилить меры по своевременной подготовке инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы и жилья к отопительному сезону. 
 

Детеныш жирафа появился на свет в алматинском зоопарке

06.09.2022, 12:22 13901
Детеныш жирафа появился на свет в алматинском зоопарке
Фото: Instagram/almatyzoo
АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - В алматинском зоопарке у пары жирафов в конце июля родился детеныш, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

У пары наших жирафов, Хана и Сулу, появился малыш. Мальчик родился в конце июля и пока живет с мамой отдельно от папы и старшей сестры", - сообщает пресс-служба зоопарка в Instagram.

 
Среди подписчиков объявлен конкурс на имя для малыша.
 

Кстати, в этом году только в секции копытных появилось на свет 19 малышей. А год еще не закончился, так что ждем очередных радостных новостей", - добавили в зоопарке.

 

Подготовка к отопительному сезону: в двух областях не соблюдают сроки ремонта оборудования

06.09.2022, 10:27 15921
Подготовка к отопительному сезону: в двух областях не соблюдают сроки ремонта оборудования
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - В ходе обсуждения вопросов подготовки к отопительному сезону 2022-2023 в правительстве выяснилось, что в ряде регионов не соблюдают сроки ремонта основного оборудования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Готовность электрических сетей оценивается в 70 % - по линиям и в 46 % - по подстанциям. Общая протяженность запланированных ремонтов линий электропередачи составляла 20 201 километр, а также 712 единиц высоковольтных подстанций. На сегодня выполнены ремонты на 14 047 километрах линий электропередачи и 331 подстанций. Ремонтные работы электрических сетей идут в соответствии с утвержденными графиками и завершатся в установленные сроки", - сообщил на заседании правительства министр энергетики Болат Акчулаков.

 
По состоянию на 2 сентября на электрических станциях АО "KEGOC" согласно графику завершены ремонтные работы на 4 энергоблоках, 25 котлах, 23 турбинах и на разных стадиях ремонтные работы ведутся на 4 энергоблоках, 27 котлах и 16 турбинах.
 
Согласно данным местных исполнительных органов, к новому отопительному периоду на 487 котельных центрального теплоснабжения отремонтировано и подготовлено 1073 котла, что составляет 90% от общего плана.
 
Вместе с тем отмечается несоблюдение сроков выполнения ремонтов основного оборудования электрических станций в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях.
 

Кроме того, есть регионы, где энергетическими предприятиями были перенесены капитальные ремонты на 2023 год: Карагандинская область, Мангистауская область и Шымкент", - уточнил Акчулаков.

 
В настоящее время, продолжил спикер, продолжается работа по накоплению топлива на электрических станциях, на складах энергоисточников запас угля составляет 3,9 млн тонн и 83 тысячи тонн мазута, это в целом соответствует утвержденным нормам.
 
В то же время, подчеркнул министр, не соответствует нормативный запас угля на 5 станциях: на Семейской ТЭЦ-1, Риддерской ТЭЦ, Шахтинской ТЭЦ-2, Жезказганской ТЭ, Петропавловской ТЭЦ.
 

Важным вопросом является значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо. На сегодня задолженность перед АО "КазТрансГаз-Аймак" составляет 4 млрд 959 млн тенге. Также имеется задолженность энергопроизводящих организаций перед ТОО "Богатырь-Комир" в общей сумме 2 млрд 479 млн тенге", - уточнил глава Минэнерго.

 
Согласно проведенному анализу готовности к осенне-зимнему периоду, Северо-Казахстанская область, Туркестанская область, Мангистауская область, Акмолинская область, Павлодарская область, область Абай и Нур-Султан с учетом различных причин определены как регионы, требующие особого внимания по прохождению текущего отопительного сезона.
 
На заседании правительства стало также известно, что в августе 2022 года Министерством энергетики РК был утвержден график закрепления областей и Нур-Султан, Алматы и Шымкента за основными ресурсодержателями нефти и нефтепродуктов по поставке мазута на социально-производственные объекты и учреждения в осенне-зимний период 2022-2023 годы. В соответствии с заявками местных исполнительных органов в объеме 218,6 тысячи тонн по цене 115 000 тенге за тонну.
 
В завершение выступления Болат Акчулаков особое внимание уделил следующим проблемным вопросам: ремонтным работам на электростанциях и электрических сетях, которые необходимо выполнить в полном объеме; обеспечению нужного количества подвижного состава для накопления нормативного запаса топлива на энергоисточниках; снижению задолженности перед поставщиками топлива; принятию мер по снижению дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг перед поставщиками; своевременному подключению к системе теплоснабжения социальных и культурных объектов, населенных пунктов страны; обеспечению стабильной поставки угля и мазута на электрические станции, котельные и для нужд населения регионов в отопительный период, рассказали в пресс-службе МЭ РК.
 

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане во вторник

06.09.2022, 08:18 18241
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане во вторник
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, северо-западе Казахстана пройдут дожди с грозами, на юго-западе - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На остальной территории РК сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской областей, на юге Костанайской области, на юге и востоке Абайской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части Жетысуской, Улытауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской областей, на юге Павлодарской области, на западе и юге Карагандинской области, на западе, севере и юге Жамбылской области ожидается сильная жара.

Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение объявили в шестнадцати областях.
 

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