Посол Украины в Казахстане извинился за свои высказывания

Фото: fin-journal.info
НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Украинский посол извинился в МИД Казахстана за высказывания о русских. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По его словам, посол Украины в Казахстане Петр Врублевский принес извинения за высказывания о русских, сообщает Sputnik.kz.
Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния, из-за того что дома у него идет", - сказал он на брифинге.
На уточняющий вопрос журналистов, были ли принесены извинения Министерству иностранных дел, Смадияров ответил положительно.
Сейчас, по официальным данным, посол находится в отпуске, информирует Zakon.kz.
Ранее Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины Врублевскому в связи с его высказываниями в интервью казахстанскому блогеру. Ряд СМИ распространило отрывок интервью Врублевского казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, в котором посол позволил себе резкие высказывания в отношении русских.
Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами.
Члены Ассамблеи народа Казахстана осудили высказывания посла Украины в Республике Казахстан.