В НПП Атамекен обсудили влияние досрочных выборов на бизнес-процессы в стране

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Представители крупного, среднего и малого бизнеса со всех регионов РК на расширенном заседании правления НПП "Атамекен" озвучили свое мнение о досрочных выборах президента, передает Kazakhstan Today.

Как заявил генеральный директор АО "АЗМТ" (Алматинский завод тяжелого машиностроения) Жетписбай Едигенов, предприниматели ждут от предстоящих выборов, в первую очередь, стабильности, которая на сегодняшний день является гарантом благоприятного бизнес-климата в Казахстане.

"Любой человек знает, что стабильность в стране и в семье - это самое актуальное. Тем более если речь идет о такой большой и многонациональной семье, как наш Казахстан. Считаю, что бизнес должен принять активнейшее участие в разъяснении принятого исторического решения. Мы поддерживаем решение о проведении досрочных выборов", - цитирует Едигенова пресс-служба "НПП "Атамекен".

В свою очередь директор ТОО "Гормолзавод", председатель Регионального совета Палаты предпринимателей Акмолинской области Асен Жаксылыков отметил, что предстоящие выборы должны стать определенным "гарантом" при взаимоотношениях с деловыми партнерами.

"У нас, действительно, партнеры спрашивают: "Как будет, что будет?" Всем нужны гарантии. И чем скорее мы определимся с экономическим курсом, тем меньше будет подобных вопросов, и у нас будет больше уверенности. Выборы дадут ясность. Это не только мои слова, это мнение коллег, с которыми я постоянно общаюсь", - подчеркнул он.

По мнению директора ТОО "СемАЗ" Асемхана Дускужанова, для крупных игроков рынка важно сохранить инвестиционную привлекательность, чему будут способствовать досрочные выборы.

"Вопрос выборов очень актуален, потому что есть иностранный капитал, нам крайне важно сохранить инвестиционную привлекательность. Предприятия Восточного Казахстана поддерживают инициативу", - заявил Асемхан Дускужанов.

Председатель Совета деловых женщин Жамбылской области Айгуль Акчалова высказалась от лица сразу трех отраслевых ассоциаций: швейного, ресторанно-отельерного и выездного туризма. Ее коллеги поддерживают проведение досрочных выборов, поскольку получат "понятные правила игры" и возможность планировать работу на перспективу.

Также в поддержку досрочных выборов высказались соучредитель Ассоциации ремесленников из Актау Рыскуль Демеубаева, президент агропромышленной товарно-сырьевой биржи "Кокжар" Есимхан Курмангазин, президент Холдинга "Отау Строй" Кайрат Молдасеитов, генеральный директор ТОО "Барс-Nord" Владимир Богданов и другие. Практически все сошлись во мнении, что предстоящие досрочные выборы - своевременная инициатива, которая положительно скажется на развитии бизнеса в стране.

"Для "Атамекена" важно услышать мнение предпринимателей на местах, и я благодарен вам за активную позицию. Казахстан должен двигаться выверенным стратегическим курсом модернизации экономики, социально-экономического благополучия, мира и стабильности. И именно бизнесу, в первую очередь, нужна стабильность и уверенность в том, что он сможет работать в предсказуемых экономических условиях", - резюмировал председатель правления НПП РК "Атамекен" Аблай Мырзахметов.

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