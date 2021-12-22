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НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - 21-22 декабря 2021 года в Нур-Султане проходит очередная встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны рассмотрят нынешнюю обстановку в Сирии, задачи по поддержанию спокойствия в зонах деэскалации во исполнение ранее достигнутых соглашений в рамках Астанинского процесса, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

С целью придать импульс переговорному процессу под эгидой ООН стороны обсудят перспективы работы сирийского Конституционного комитета в Женеве.

Запланировано проведение заседания Рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также ООН и Международного комитета Красного Креста.

В переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

Отмечается, что двусторонние и трехсторонние консультации продолжатся два дня.