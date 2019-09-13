В Nur Otan намерены создать "горячую линию" по вопросам коррупции

Нур-Султан. 12 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня в Центральном аппарате партии Nur Otan прошло первое заседание обновленного Республиканского общественного совета по противодействию коррупции, в котором приняли участие представители казахстанских партий, государственных органов, общественники и журналисты.

В ходе заседания первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек напомнил, что лидер партии Нурсултан Назарбаев поставил задачу усилить работу Республиканского общественного совета по противодействию коррупции. Для этого необходимо улучшить формат и методы работы, привлечь новые кадры, выстроить каналы обратной связи и отвечать на вопросы населения в социальных сетях. Отдельное внимание следует уделить взаимодействию с общественными приемными по всей стране, сообщили в пресс-службе партии.

Партия Nur Otan должна быть объединяющей площадкой, где будут решаться проблемы простых граждан, публично и принципиально обсуждаться актуальные и острые вопросы. Только с начала года в нашу общественную приемную обратилось 143 тыс. человек. Необходимо рассмотреть вопрос о создании отдельной "горячей линии" по вопросам коррупции. Если к нам поступают жалобы, мы должны иметь четкий алгоритм реагирования. Необходимо лично встречаться с каждым, кто подал жалобу, всесторонне изучать вопрос. Привлекать к этой работе уполномоченные госорганы, наших депутатов и всех неравнодушных представителей гражданского общества", - сказал Бауыржан Байбек.

По его словам, еще в 2014 году после широкого общественного обсуждения была принята Программа партии по противодействию коррупции до 2025 года. По инициативе фракции Nur Otan приняты законы о противодействии коррупции, о доступе к информации, об общественных советах и другие. Сегодня автоматизировано уже более 80% госуслуг, по всей стране действуют ЦОНы, внедряются цифровые технологии: это и есть противодействие коррупции.

В свою очередь новый председатель РОСПК Омархан Оксикбаев добавил, что будут приняты конкретные меры по выработке новых подходов, направленных на укрепление функционирования совета и его эффективности. Среди них анализ актуальных коррупционных рисков в работе центральных государственных и местных исполнительных органов, содействие в принятии мер по их снижению на всех уровнях.

Заместитель председателя совета Оралбай Абдыкаримов также предложил партии еще на стадии выявления публично реагировать и осуждать любые коррупционные правонарушения. Бауыржан Байбек поддержал данное предложение, но добавил, что в данном вопросе необходимо руководствоваться в первую очередь принципом презумпции невиновности.

В своем послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что принцип презумпции невиновности должен соблюдаться в полном объеме, то есть нельзя публично осуждать человека, пока не доказана его вина. В целом наша задача, и об этом сказано в Доктрине партии, - обеспечить Верховенство права. Мы должны объяснять и помогать людям, как они могут отстоять свои законные интересы, показывать пути решения. В рядах партии всего 6% госслужащих. Подавляющая часть членов партии - это представители образования, здравоохранения, бизнеса, НПО. Все они ждут от нас реальных и конкретных дел", - отметил Бауыржан Байбек.

Он также подчеркнул, что необходимо охватить все сферы, где высока вероятность "бытовой" коррупции - здравоохранение, земельные отношения, строительство, миграция, выдача квот иностранной рабочей силе и другие. Нужно добиваться прозрачности, открытости, информировать население, широко проводить разъяснительную работу.

Открытие новых производств, пусть даже с иностранным участием, - это благо для страны, важнейшее условие развития экономики. Все государства сегодня борются за иностранные инвестиции. Только в рамках совместных проектов с Китаем планируется создать более 20 тыс. новых рабочих мест. 95% из этих рабочих мест займут казахстанцы. При создании новых производств с иностранным участием уполномоченные госорганы совместно с партией Nur Otan должны обеспечить контроль за соблюдением миграционного и трудового законодательства. Чтобы прежде всего казахстанские рабочие трудились на новых предприятиях, получали достойную зарплату", - заключил Бауыржан Байбек.

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