В Nur Otan прокомментировали "дело Ильяшева"

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Руководитель центрального аппарата партии Nur Otan Ануар Ускенбаев прокомментировали дело Айнура Ильяшева, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в соцсетях рядом лиц опубликовано постановление следователя по делу А.Ильяшева с комментариями в адрес партии Nur Otan", - написал Ускенбаев в Facebook. В этой связи он прокомментировал данную ситуацию.

Первое. Как уже сообщал секретарь партии Арман Кырыкбаев, в прошлом году партийцы подали гражданский иск к Ильяшеву, Закировой и Турымбетову по защите чести и достоинства за распространение ложных сведений ("активисты" утверждали, что "Nur Otan" воспрепятствовал созданию новой партии). Суд признал ответчиков виновными и обязал принести извинения с выплатой морального ущерба. Исполнение решения суда осуществляется судебным исполнителем, как и положено по закону", - говорится в сообщении.

При этом Ануар Ускенбаев напомнил, что судебное решение было принято 18 ноября 2019 года, то есть задолго до чрезвычайного положения, и главное, в гражданском порядке. Никаких других заявлений в правоохранительные и судебные органы в отношении Ильяшева и других лиц не было.

Второе. Из описательной части постановления видно, что дело в отношении Ильяшева начато не по заявлению партии, а по его публикациям в Фейсбуке, сделанным в условиях чрезвычайного положения (определение того, что эти публикации с точки зрения закона нарушают - компетенция судебных и правоохранительных органов).

Третье. Согласно постановлению, действия Ильяшева квалифицированы по ст.274 ч.4 п.2 Уголовного кодекса, а именно распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка, причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, государства в условиях чрезвычайного положения.

Как видно из выводов данного постановления, среди потерпевших партия "Nur Otan" не указывается.

Таким образом, вопреки попыткам привязать к партии задержание А.Ильяшева, текущая ситуация находится исключительно в плоскости его личных взаимоотношений с законом и его персональных действий в период чрезвычайного положения", - заключил Ануар Ускенбаев.

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