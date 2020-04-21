В Nur Otan прокомментировали задержание Альнура Ильяшева

Нур-Султан. 20 апреля. Kazakhstan Today - Секретарь партии Nur Otan Арман Кырыкбаев прокомментировал задержание Альнура Ильяшева, передает Kazakhstan Today.

На днях правоохранительными органами был задержан Альнур Ильяшев. Его, согласно заявлению полиции, подозревают в "распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения". Подробности пока не известны. Некоторые "активисты" начали связывать арест Ильяшева с партией "Nur Otan". Действительно, в прошлом году четыре члена нашей партии обратились в суд с гражданским иском о защите чести и достоинства. Ответчиками были А. Ильяшев, С. Закирова и М. Турымбетов. 18 ноября 2019 года Жетысуский районный суд Алматы вынес решение, согласно которому все трое ответчиков должны опровергнуть ранее распространенную ими ложную информацию о якобы воспрепятствовании партией "Nur Otan" регистрации новой партии с выплатой морального ущерба каждому истцу в размере 1,5 млн тенге. Как известно, истцы сразу заявили, что эти средства будут направлены на благотворительные цели", - сообщил на своей странице в Facebook секретарь партии "Nur Otan" Арман Кырыкбаев.

Он отметил, что "партия и ее члены преследовали одну цель - добиться правды судебным путем, как и принято в правовом государстве". "Процесс (5 судебных заседаний) проходил открыто, широко освещался в СМИ и соцсетях. Насколько мне известно, решение суда ответчиками исполнено частично. Согласно процедурам, этим занимаются судебные исполнители. Для партии данный вопрос никогда не был приоритетным, тем более сейчас, когда начался коронавирус и объявлен режим чрезвычайного положения. В условиях карантина партия полностью переключилась на оказание помощи нуждающимся. Какие-либо новые претензии к Ильяшеву от партии "Nur Otan" через судебные и правоохранительные органы не заявлялись", - написал секретарь партии "Nur Otan".

Мы исходим из того, что нынешняя ситуация находится исключительно в плоскости взаимоотношений гражданина Ильяшева с законом. Тем более что ранее в СМИ и соцсетях неоднократно проходила информация о его проблемах с законом. В этой связи намеки отдельных лиц насчет партии - это чистой воды конспирология либо не что иное, как попытка переложить "с больной головы на здоровую". Наша партия всегда последовательно выступает за принцип верховенства права, незыблемость которого обеспечивают правоохранительные и судебные органы. Это особенно важно в условиях чрезвычайного положения. Уверены, что со стороны следственных, надзорных и судебных органов будет дана объективная правовая оценка данной ситуации", - заключил Арман Кырыкбаев.

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