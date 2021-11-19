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В Nur Otan рассказали, что сделано за 10 месяцев в рамках предвыборных обещаний

18.11.2021, 10:30 12340
Фото: пресс-служба Nur Otan
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - В партии Nur Otan рассказали о промежуточных итогах реализации предвыборных обещаний за 10 месяцев в рамках принятых по поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева 217 дорожных карт для каждого региона, города и района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!" в регионах введено 11,6 млн квадратных метров жилья, 165 школ на 59 тысяч мест, 354 детских сада на 28,5 тыс. мест, а также 44 медицинских объекта на 6,7 тыс. посещений. Открыто 248 предприятий, инвестировано более одного триллиона тенге. На постоянные рабочие места трудоустроено 315 тысяч человек, сообщает пресс-служба партии.
 
К примеру, в Мангистауской области в селе Кызылсай открылась врачебная амбулатория, оснащенная современным медицинским оборудованием. Теперь пациенты смогут воспользоваться услугами ультразвукового, рентгеновского обследования, стоматологии и лаборатории. Всего функционируют более 40 кабинетов.
 
В Туркестанской области введена в эксплуатацию автомобильная дорога областного значения "Коксаек - Аксу - Шаян - Мынбулак". В ходе ремонтных работ демонтировано и перестроено 14,8 километров дорог, на 7,7 километрах дорог уложено асфальтобетонное покрытие. Для обеспечения безопасности пешеходов внутри населенных пунктов также было проложено в общей сложности 10 километров тротуаров. 
 
В Восточно-Казахстанской области в городе Курчатов проведены работы по благоустройству территории теннисного корта и баскетбольной площадки. С учетом того, что в период избирательной кампании поступило большое количество предложений с обращениями от молодежи, этот пункт был включен в городскую предвыборную программу партии.
 
В Алматинской области в селе Баканас открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В здании общей площадью свыше четырех тысяч квадратных метров созданы условия для занятий такими видами спорта, как борьба, бокс, футбол, баскетбол, волейбол, теннис. Объект полностью укомплектован всем необходимым спортинвентарем.
 

В рамках предвыборных обещаний партии Nur Otan до 2025 года будет введено более 100 млн квадратных метров жилья для одного миллиона семей, модернизировано 3,5 тысяч сел и 5 тысяч школ. Планируется построить и реконструировать 25 тысяч километров республиканских и 27 тысяч местных дорог", - напомнили в пресс-службе.

 
На ежегодную индексацию социальных выплат будет выделено более трех триллионов тенге. Объем финансирования здравоохранения будет доведен до 5% от ВВП. Дети в возрасте от трех до шести лет будут охвачены дошкольным воспитанием на сто процентов.
 
Более подробно на сайте nurotan.kz.
 

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Президент Узбекистана посетит Казахстан

17.11.2021, 14:38 28999
Президент Узбекистана посетит Казахстан
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе беседы глав государств состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства Казахстана и Узбекистана по всему спектру двусторонней повестки дня, сообщает Акорда.
 
Приоритетное значение было уделено наращиванию торгово-экономического сотрудничества, укреплению инвестиционного взаимодействия, а также реализации совместных проектов в сфере промышленности, машиностроения, транспорта и логистики, сельского хозяйства и др. 
 
В целях придания практического импульса многогранным казахско-узбекским отношениям, собеседники достигли договоренности организовать государственный визит лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан до конца текущего года. В этой связи правительствам двух стран поручено обеспечить качественное наполнение предстоящих переговоров на высшем уровне.
 

Ситуация на границе Армении и Азербайджана стабилизирована при посредничестве России

17.11.2021, 11:19 35128
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе между двумя государствами после разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Ситуация в районе горы Килисали нормализовалась, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Новое обострение между Арменией и Азербайджаном возникло во вторник. Стороны обвинили друг друга в провокациях. В Минобороны Армении сообщили, что в результате наступательных действий азербайджанских ВС на восточном направлении с армянской стороны есть погибшие и раненые, также потеряны два боевых поста. Председатель Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что республика обратилась к РФ с призывом "защитить территориальную целостность Армении", сообщает ТАСС.
 

В результате телефонных переговоров с главами военных ведомств Азербайджанской Республики и Республики Армения, проведенных по инициативе министра обороны Российской Федерации Шойгу, азербайджанской и армянской сторонами были предприняты меры по стабилизации обстановки. В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем", - сообщили в Минобороны РФ.

 
Отмечается, что Сергей Шойгу призвал министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки.
 

Токаев встретился с главой Калмыкии

16.11.2021, 15:34 41554
Токаев встретился с главой Калмыкии
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Калмыкия Бату Хасикова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главы государств обсудили вопросы развития взаимодействия регионов Казахстана с Калмыкией. Отмечены возможности активизации торгово-экономического, транспортно-логистического, экологического и культурно-гуманитарного сотрудничества. 
 
Глава государства пожелал Бату Хасикову дальнейших успехов на посту руководителя республики.

В настоящее время Касым-Жомарт Токаев выступает в прямом эфире шестого заседания Национального совета общественного доверия. 

Ранее президент принял участие в торжественном заседании участников Каспийского трубопроводного консорциума в честь 25-летия подписания договора акционеров. 
 

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