Nur Otan: коррупция в Атырауской области на недопустимо высоком уровне

Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - Исполнение партийной программы по противодействию коррупции на 2015-2020 годы в Атырауской области обсудили члены Республиканского общественного совета по противодействию коррупции (РОСПК) при партии Nur Otan, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с планом РОСПК, рабочей группой было изучено состояние дел в Атырауской области за 2017-2018 годы и девять месяцев текущего года. Так, по данным Агентства РК по противодействию коррупции, рост хищений в Атырауском регионе за 9 месяцев текущего года по сравнению с 2018 годом составил 42,2%. С 2017 по сентябрь 2019 года почти 400 уголовных дел направлено в суд, а сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам составила 4,94 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Nur Otan.

Коррупция в регионе сохраняется на недопустимо высоком уровне. Как показывает уголовно-следственная практика, большинство преступлений совершено руководителями областного и районного уровня при освоении бюджетных средств, осуществлении государственных закупок, реализации государственных разрешительных функций. Соответственно, акцент в антикоррупционной работе должен быть направлен именно на данные болевые точки", - подчеркнул член РОСПК, депутат сената парламента РК Едиль Мамытбеков.

Выступая с докладом о предпринимаемых мерах по противодействию коррупции, аким области Нурлан Ногаев сообщил, что в целях автоматизации услуг по получению определенных документов в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства в городе Атырау в рамках программы "Цифровой Казахстан" внедрен портал электронных услуг и сервиса eatyrau.kz.

Например, для получения архитектурно-планировочного задания и технических условий на бумажном носителе уходит до одного месяца, а через электронный портал ответ предоставляется в течение шести рабочих дней. В целом с начала года в Атырауской области принято 2598 обращений граждан, оказано 1915 электронных услуг. В целях установления непосредственного контакта населения с Ситуационным центром запущена система сервиса "Ундеу". Работа в данном направлении будет продолжена", - проинформировал Нурлан Ногаев.

В свою очередь, члены совета отметили, что, несмотря на проводимые мероприятия, в работе по противодействию коррупции среди местных исполнительных органов продолжает иметь место формализм.

Анализ показал, что в деятельности государственных и местных исполнительных органов области имеются недостатки и упущения, негативно влияющие на качество оказания государственных услуг, тем самым создающие условия для коррупции. Полагаю, необходимо обеспечить повышение персонального спроса в первую очередь с членов партии, особенно первых руководителей государственных и местных исполнительных органов за состояние дел в целом, в том числе в вопросах противодействия коррупции", - сказал председатель РОСПК, депутат мажилиса парламента РК Омархан Оксикбаев.

По информации пресс-службы, члены совета также обратили внимание на слабую работу местных комиссий по вопросам противодействия коррупции. Заседания ограничиваются заслушиванием информации руководителей органов, деятельность которых рассматривается, при этом не проводится необходимая подготовительная работа по тщательному изучению ситуации на месте, анализу материалов правоохранительных органов, обращений граждан и материалов СМИ. Решения комиссий носят общий характер, не осуществляется контроль за исполнением их решений.

Кроме того, председатель РОСПК потребовал усилить работу общественных советов по противодействию коррупции при районных филиалах партии региона и устранить упущения по ведению отчетной документации.

Одним из важных направлений работы глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал усиление роли регионов в антикоррупционной политике, поэтому особое значение будет иметь эффективная реализация инициированного Елбасы Нурсултаном Назарбаевым проекта "Регионы, свободные от коррупции". Мы должны обеспечить эффективное взаимодействие государства с населением для своевременного выявления и исключения коррупционных рисков во всех сферах как в центре, так и на местах", - заключил Омархан Оксикбаев.

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