В рамках визита президента РК в ОАЭ подписан ряд документов

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В рамках визита президента РК в ОАЭ подписан ряд документов15.01.2017
Политика  22:45

Абу-Даби. 15 января. Kazakhstan Today - По итогам переговоров президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном подписан ряд документов, сообщила пресс-служба главы государства.

По итогам переговоров были подписаны следующие документы:

Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в городе Астане и городе Абу-Даби для нужд посольства РК в ОАЭ и посольства ОАЭ в РК;

Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимных безвизовых поездках граждан - владельцев дипломатических паспортов;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан и Генеральным агентством по делам ислама и вакуфов Объединенных Арабских Эмиратов;

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между "АСТАНА ЭКСПО-2017" и Бюро "ЭКСПО ДУБАЙ 2020";

Меморандум о взаимопонимании между Акиматом Мангистауской области и компанией DP World FZE;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов о создании совместной комиссии по консульским вопросам;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Министерством экономики Объединенных Арабских Эмиратов по сотрудничеству в области туризма;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Федеральным агентством наземного и водного транспорта Объединенных Арабских Эмиратов о международных автотранспортных перевозках пассажиров и грузов.
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