В рамках визита президента РК в ОАЭ подписан ряд документов

Абу-Даби. 15 января. Kazakhstan Today - По итогам переговоров президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном подписан ряд документов, сообщила пресс-служба главы государства.
По итогам переговоров были подписаны следующие документы:
Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в городе Астане и городе Абу-Даби для нужд посольства РК в ОАЭ и посольства ОАЭ в РК;
Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимных безвизовых поездках граждан - владельцев дипломатических паспортов;
Меморандум о взаимопонимании между Министерством по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан и Генеральным агентством по делам ислама и вакуфов Объединенных Арабских Эмиратов;
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между "АСТАНА ЭКСПО-2017" и Бюро "ЭКСПО ДУБАЙ 2020";
Меморандум о взаимопонимании между Акиматом Мангистауской области и компанией DP World FZE;
Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов о создании совместной комиссии по консульским вопросам;
Меморандум о взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Министерством экономики Объединенных Арабских Эмиратов по сотрудничеству в области туризма;
Меморандум о взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Федеральным агентством наземного и водного транспорта Объединенных Арабских Эмиратов о международных автотранспортных перевозках пассажиров и грузов.
Просмотров: 5896
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter