В РК предлагается ввести Административный процедурно-процессуальный кодекс

Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности под председательством министра юстиции РК Марата Бекетаева была представлена концепция административного процедурно-процессуального кодекса, передает Kazakhstan Today.
Как сообщил в ходе обсуждения концепции судья Верховного суда РК Денис Шипп, благодаря новому документу судьи станут более активными на судебных процессах.
"Кодекс состоит из двух разделов: процедуры обжалования и вообще обращения в государственные органы. Вторая часть - процессуальная, то, что касается судопроизводства. Решения государственных органов можно будет обжаловать в судах. В этих процессах роль суда будет отличаться от действующих ныне. Сейчас он должен оставаться отстраненным и рассматривать те доказательства, которые стороны ему представят. Здесь же предполагается, что стороны неравны. С одной стороны находится гражданин, который может не обладать никакими юридическими зданиями. С другой стороны находится государственный орган, которые обладает компетенцией в своей отрасли законодательства, регулирует ее и имеет свой штат юристов. Гражданину никак не тягаться с таким аппаратом. Поэтому судья по своей инициативе сможет истребовать дополнительные доказательства, уточнять исковые требования", - сказал Денис Шипп.
Помимо этого, кодекс предусматривает введение обязательного досудебного разбирательства внутри государственного органа, информирует портал Kazpravda.kz
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"Если человек не удовлетворен решением госоргана, он должен сначала обжаловать решение вышестоящему должностному лицу. Возможно, человек будет удовлетворен решением такого лица. Во-вторых, должностное лицо будет знать, какие проблемы есть в нижестоящих органах. Только после этого спор может быть принят к рассмотрению судом", - сказал Денис Шипп.
Он отметил, что подобный кодекс уже фактически принят многими странами.
"Планируем ввести концепцию законопроекта в мажилис в августе этого года. Нашими соседями кодекс уже принят, мы отстаем в этом плане. Он есть в Кыргызстане, Азербайджане, во всех странах Прибалтики, в России", - сказал он.
Вице-министр юстиции Наталья Пан рассказала о том, какого рода иски будут рассматривать в новых административных процессах.
"Например, вам выделили земельный участок и вы запланировали там разбить сад или огород. Но через какое-то время акимат решает провести рядом дорогу. Вы этим не удовлетворены: будет шум, загрязнение. Теперь вы сможете обжаловать правомерность самого решения", - объяснила она.
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