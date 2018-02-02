В РК предлагается ввести Административный процедурно-процессуальный кодекс

Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности под председательством министра юстиции РК Марата Бекетаева была представлена концепция административного процедурно-процессуального кодекса, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил в ходе обсуждения концепции судья Верховного суда РК Денис Шипп, благодаря новому документу судьи станут более активными на судебных процессах.

"Кодекс состоит из двух разделов: процедуры обжалования и вообще обращения в государственные органы. Вторая часть - процессуальная, то, что касается судопроизводства. Решения государственных органов можно будет обжаловать в судах. В этих процессах роль суда будет отличаться от действующих ныне. Сейчас он должен оставаться отстраненным и рассматривать те доказательства, которые стороны ему представят. Здесь же предполагается, что стороны неравны. С одной стороны находится гражданин, который может не обладать никакими юридическими зданиями. С другой стороны находится государственный орган, которые обладает компетенцией в своей отрасли законодательства, регулирует ее и имеет свой штат юристов. Гражданину никак не тягаться с таким аппаратом. Поэтому судья по своей инициативе сможет истребовать дополнительные доказательства, уточнять исковые требования", - сказал Денис Шипп.

Помимо этого, кодекс предусматривает введение обязательного досудебного разбирательства внутри государственного органа, информирует портал Kazpravda.kz

"Если человек не удовлетворен решением госоргана, он должен сначала обжаловать решение вышестоящему должностному лицу. Возможно, человек будет удовлетворен решением такого лица. Во-вторых, должностное лицо будет знать, какие проблемы есть в нижестоящих органах. Только после этого спор может быть принят к рассмотрению судом", - сказал Денис Шипп.

Он отметил, что подобный кодекс уже фактически принят многими странами.

"Планируем ввести концепцию законопроекта в мажилис в августе этого года. Нашими соседями кодекс уже принят, мы отстаем в этом плане. Он есть в Кыргызстане, Азербайджане, во всех странах Прибалтики, в России", - сказал он.

Вице-министр юстиции Наталья Пан рассказала о том, какого рода иски будут рассматривать в новых административных процессах.

"Например, вам выделили земельный участок и вы запланировали там разбить сад или огород. Но через какое-то время акимат решает провести рядом дорогу. Вы этим не удовлетворены: будет шум, загрязнение. Теперь вы сможете обжаловать правомерность самого решения", - объяснила она.

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