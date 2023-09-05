31.08.2023, 11:30 25811
В российском посольстве прокомментировали отъезд генконсула из Казахстана
Дипломат завершил свою миссию в плановом порядке
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Алматы. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В посольстве Российской Федерации в Казахстане сделали заявление об отъезде из Казахстана генерального консула России в Алматы.
В связи с недостоверными публикациями в ряде СМИ сообщений о якобы досрочном отъезде из Казахстана генерального консула Российской Федерации в городе Алма-Ата Е.П.Боброва сообщаем, что он завершил свою миссию в плановом порядке согласно закону Российской Федерации о государственной службе", - сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале посольства.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что генконсул РФ в Алматы покинул свой пост после слов о спаде использования русского языка и сокращении русскоязычных школ в Казахстане, информирует издание "Sputnik Казахстан".
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03.09.2023, 16:30 8836
Министры иностранных дел Казахстана и России обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня
Фото: МИД РК
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-служба МИД РК.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-российского сотрудничества, в том числе в рамках региональных международных организаций", - говорится в сообщении.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и сверили график двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, в том числе на многосторонних форумах", - сообщается на сайте МИД РФ.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 90% торгового оборота Евразийского экономического союза в 2023 году будет в национальных валютах.
01.09.2023, 16:46 18511
Церемония открытия учения ОДКБ "Боевое братство - 2023" прошла в Беларуси
В церемонии приняли участие военнослужащие Республики Казахстан, Республики Беларусь, , Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан
Фото: t.me/odkb_csto
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Минск. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Брестской крепости прошла церемония открытия учения ОДКБ "Боевое братство - 2023", сообщает пресс-служба Организации Договора коллективной безопасности.
В церемонии открытия приняли участие военнослужащие национальных воинских контингентов Республики Казахстан, Республики Беларусь, , Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан.
Участники церемонии открытия почтили память защитников Брестской крепости минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.
Выступая перед участниками учений, генеральный секретарь ОДКБ отметил сложную международную обстановку, на фоне которой они проводятся.
В различных регионах мира появляются новые очаги напряженности, обостряются старые конфликты. Современные кризисы все чаще имеют гибридную природу и требуют специальных подходов для их разрешения. Новые вызовы и угрозы безопасности во многом обусловили формат предстоящего мероприятия", - сказал генеральный секретарь ОДКБ.
Тасмагамбетов выразил уверенность в том, что укрепление Коллективных сил оперативного реагирования - это важнейшее условие защиты жизненно важных интересов обеспечения безопасности государств - членов ОДКБ и выстраивания системы единой, неделимой безопасности.
26.08.2023, 09:00 52716
Токаев и Рахмон открыли дни культуры Таджикистана в Казахстане Дополнено
Также главы государств осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Фото: Акорда
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыли дни культуры Таджикистана в Казахстане, сообщает Акорда.
Президенты приняли участие в торжественной церемонии открытия дней культуры Республики Таджикистан в Республике Казахстан, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
В театре "Астана Опера" выступили танцевальные ансамбли "Зебо", "Гулрез", "Парасту", а также солисты Амирджон Рузи, Шарофат Усмонзода, Ситораи Кароматулло, Тахмина Ниезова, Рахматулло Хошим, Фотимаи Худойберди и другие.
По информации пресс-службы президента РК, дни культуры Таджикистана в Казахстане проходят с 23 по 26 августа 2023 года. В рамках мероприятий состоялся показ художественного фильма "Рустам и Сухроб", который является классикой таджикского кинематографа.
Ранее главы государств осмотрели выставку народного творчества Таджикистана.
В экспозицию вошли более 200 ремесленных изделий, изготовленных из камня, дерева, глины и драгоценных металлов. Также были представлены национальные костюмы с использованием традиционных орнаментов, картины известных таджикских художников и фотографии знаковых объектов Таджикистана.
Дополнено 26.08.2023, 14.40
В рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане лидеры двух стран посетили выставку-ярмарку сельскохозяйственной, промышленной продукции, изделий народных ремесел и национальных блюд Таджикистана, проходящую в Астане.
Главы государств осмотрели традиционные таджикские костюмы, ковры, ткани, декоративные изделия из керамики, музыкальные инструменты. Широко были представлены фрукты и овощи, сухофрукты, кондитерские изделия.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что экономики двух стран имеют взаимодополняющий характер, поэтому сегодняшняя выставка-ярмарка Таджикистана представляет для Казахстана практический интерес.
▪️В рамках мероприятия прошли концертные программы, мастер-классы по различным ремеслам и народным промыслам, жители и гости столицы Казахстана также смогли отведать национальные блюда.
Напомним, президент Таджикистана прибыл с рабочим визитом в Астану. А рамках визита были проведены двусторонние переговоры в узком формате.
25.08.2023, 16:10 60446
Россия уделит приоритетное внимание Беларуси и Казахстану при расширении БРИКС
Россия при переходе к ней председательства в БРИКС в 2024 году обеспечит преемственность на всех направлениях работы объединения
Фото: Depositphotos
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Москва. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Россия уделит приоритетное внимание кандидатурам Казахстана и Беларуси при обсуждении следующего расширения БРИКС, заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита объединения, прошедшего в Южно-Африканской Республике.
Казахстан и Белоруссия, разумеется, среди наших ближайших партнеров. Разумеется, мы приоритетное внимание уделим этим странам, когда будем рассматривать дальнейший ход", - цитирует ТАСС замминистра.
По словам Рябкова, Россия при переходе к ней председательства в БРИКС в 2024 году обеспечит преемственность на всех направлениях работы объединения.
Напомним, в этом году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.
25.08.2023, 14:47 61456
Эмомали Рахмон прибыл с рабочим визитом в Астану
Фото: Акорда
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Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с рабочим визитом в Астану, сообщает Акорда.
В столичном аэропорту высокого гостя встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
В рамках визита планируется проведение двусторонних встреч на высшем уровне, а также участие в мероприятиях, проводимых в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане.
Напомним, вчера президент Казахстана выступил на саммите БРИКС. Токаев заявил, что Казахстан хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника, а также предложил объединить усилия ШОС и БРИКС по ключевым направлениям.
24.08.2023, 16:34 68681
Казахстан хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС - Токаев
Фото: Акорда
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Йоханнесбург. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника, заявил на заседании диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс", который проходит в рамках 15-го саммита БРИКС, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.
Под лозунгом председательства ЮАР "БРИКС и Африка" Казахстан стремится к укреплению многопланового сотрудничества со странами БРИКС и Африканским союзом. Я твердо убежден, что нам необходимо наращивать коллективные усилия, направленные на обеспечение глобальной безопасности, устойчивого развития и инклюзивности", - сообщил Токаев.
По его мнению, сегодняшний саммит может значительно усилить роль БРИКС и помочь в решении целого ряда актуальных глобальных проблем на основе открытого диалога и взаимопонимания.
Нынешний саммит проходит на фоне нарастания напряженности на международной арене, характеризующейся масштабным политическим давлением, конфронтацией и широким применением санкций. Поэтому я в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества хотел бы поделиться нашим видением перспектив и общих интересов межрегионального сотрудничества", - отметил президент.
Он добавил, что Казахстан, как один из основателей ШОС, намерен использовать свое председательство для ее преобразования в более эффективную организацию, способную отвечать на стоящие перед ней вызовы.
За более чем два десятилетия Шанхайская организация сотрудничества накопила ценный опыт развития многосторонних отношений и сотрудничества на региональном уровне. Учитывая общие интересы и приоритеты БРИКС и ШОС, я предлагаю объединить наши усилия по следующим ключевым направлениям", - подчеркнул глава Казахстана.
Он добавил, что необходимо искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности, основанную на Уставе ООН.
С этой целью на саммите ШОС в этом году я выдвинул инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". Эта инициатива направлена на достижение прогресса в области глобальной безопасности и стабильности, а также на установление более рационального политического и экономического международного порядка". Партнеры по БРИКС и "БРИКС Плюс" могли бы сотрудничать в продвижении этой инициативы на общее благо", - подчеркнул Токаев.
По его словам, следует объединить наработки стран ШОС, БРИКС и "БРИКС Плюс" в критически важной цифровой сфере, электронной коммерции, кибербезопасности и расширить обмен информацией.
В следующем году в Казахстане пройдет Цифровой форум Шанхайской организации. Я рад пригласить партнеров по "БРИКС Плюс" принять активное участие в этом важном мероприятии", - заявил Токаев.
Он также призвал всех партнеров присоединиться к Казахстану в реализации экономических, торговых, транспортных и инвестиционных проектов через коридоры Север - Юг и Восток - Запад.
Транскаспийский международный транспортный маршрут, дополняющий важнейшую инициативу "Пояс и путь", открывает ценные перспективы торгового сотрудничества. Такое взаимодействие будет способствовать развитию межрегиональной торговли и раскрытию всего транзитного и транспортного потенциала наших регионов", - отметил президент.
В своем выступлении он также затронул вопросы изменения климата.
Мы все признаем, что изменение климата имеет далеко идущие негативные последствия в мировом масштабе. За последние несколько лет в странах Глобального Юга и Центральной Азии участились случаи сильных засух и других стихийных бедствий. В связи с этим Казахстан предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС и выразил готовность возглавить усилия по решению этой актуальной проблемы. План действий ШОС по проведению Года экологии - это своевременная инициатива, которая, я надеюсь, найдет отклик в странах БРИКС", - обратился к участникам Токаев.
На этом фоне, по его мнению, особое значение в глобальной повестке дня приобретает продовольственная безопасность.
Сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами БРИКС, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового. Необходимо принять адекватные меры по снижению продовольственного дисбаланса в наших странах. Мы должны деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений", - добавил президент.
Пользуясь случаем, он также поздравил премьер-министра Индии Моди с исторической посадкой индийского космического аппарата вблизи Южного полюса Луны.
Напомним, 15-й саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в южноафриканском Йоханнесбурге. В саммите принимает участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На саммите страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении. Шесть новых стран присоединятся к организации уже в следующем году, 1 января, когда председательство в БРИКС перейдет к России.
24.08.2023, 12:47 70426
В Алматы прошло заседание Совета национальных координаторов государств - членов ШОС
Фото: МИД РК
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Алматы. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 21-24 августа 2023 года под председательством казахстанской стороны состоялось заседание Совета национальных координаторов (СНК) государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили в пресс-службе МИД РК.
Национальные координаторы государств - членов ШОС обсудили широкий круг вопросов по реализации принятых и подготовке новых решений Совета глав государств, правительств и министров иностранных дел.
В рамках реализации поручения главы государства презентованы проекты стратегии развития ШОС до 2035 года, инициативы ШОС "о мировом единстве за справедливый мир и согласие" и концепции совершенствования деятельности ШОС.
Открывая заседание, национальный координатор от РК по вопросам деятельности ШОС, посол по особым поручениям МИД Мурат Мукушев заявил, что председательство Казахстана в ШОС нацелено на придание нового импульса развитию ШОС и укрепление традиционно крепких уз дружбы между ее государствами-членами. Подчеркнул, что одной из основных задач Организации на предстоящий период станет выработка эффективных решений по проблемам региональной и международной повестки дня.
Стороны также обсудили тему реформирования ШОС, вопросы расширения Организации, углубления взаимодействия с государствами-наблюдателями, партнерами ШОС по диалогу и международными организациями.
Кроме того, рассмотрен план мероприятий ШОС на 2024 год. Основное внимание уделено подготовке заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств - членов ШОС, которое запланировано на 25-26 октября 2023 года в Кыргызстане.
Как сообщалось ранее, с июля 2023 года Казахстан принял на себя роль председателя ШОС. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил приоритеты председательства Казахстана в ШОС, которые будут иметь стратегическое значение для всех государств - членов организации.
В июле страны Шанхайской организации сотрудничества подписали совместную декларацию по итогам заседания Совета глав государств организации.
24.08.2023, 10:19 70261
Эмомали Рахмон прибудет с рабочим визитом в Казахстан 25 августа
Фото: Акорда
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Астана. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 25-26 августа 2023 года президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон совершит рабочий визит в Астану, сообщает Акорда.
В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены вопросы торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества.
Лидеры двух стран также примут участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Таджикистана в Казахстане и осмотрят выставку сельскохозяйственной продукции Таджикистана", - проинформировали в пресс-службе президента РК.
Напомним, в июле лидеры двух стран провели встречу на полях саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива", где обсудили дальнейшее расширение торгово-экономического взаимодействия, а также укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?