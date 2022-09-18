В Самарканде завершился саммит ШОС: участниками подписано более 40 документов

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САМАРКАНД. 17 СЕНТЯБРЯ - По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества, проходящего в Самарканде 15-16 сентября, подписано более 40 документов по многостороннему сотрудничеству, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основным документом, принятым Советом глав государств Шанхайской организации сотрудничества, по итогам саммита стала Самаркандская декларация

- Подтверждение ненаправленности ШОС против других государств и международных организаций, а также отметили открытость для сотрудничества с учетом взаимных интересов.

- Призыв к повышению эффективности ВТО и реформе организации с учетом современных экономических реалий.

- Заявление о намерении наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности, создании единого списока террористических и экстремистских организаций, а также важность проведения совместных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия".

- Осуждение одностороннего наращивания систем глобальной противоракетной обороны (ПРО) отдельными странами. Это оказывает негативное влияние на международную безопасность и стабильность.

- Выступление против милитаризации ИКТ-сферы и поддержка запуска разработки под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях.

- Призыв к соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО) и др.

Также были подписаны следующие заявления Совета глав государств - членов ШОС:

по обеспечению международной энергетической безопасности;





об обеспечении глобальной продовольственной безопасности;





об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок;





по реагированию на изменение климата.



