14.09.2024, 09:38 6916
В СНГ примут заявление о принципах обеспечения евразийской безопасности
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Содружестве Независимых Государств предлагается принять заявление о принципах обеспечения евразийской безопасности, сообщили в пресс-службе СНГ.
Проект заявления обсуждался на заседании экспертной группы в штаб-квартире СНГ. Участники встречи рассмотрели проект заявления и договорились продолжить его обсуждение на следующем заседании экспертной группы с учетом поступивших замечаний и предложений сторон. Заседание намечено провести 20 сентября.
Евразия - это географический центр и материальный фундамент формирующегося многополярного мира, и именно в Евразии укрепляются самостоятельные центры развития, а также реализуются успешные интеграционные проекты, сотрудничество в которых строится на принципах взаимоуважения, равенства, открытости и консенсуса", - говорится в проекте документа.
Участники заявления призывают к консолидации международного сообщества в поиске коллективных ответов на глобальные и региональные вызовы и угрозы безопасности. При этом они выступают за адаптацию евразийской архитектуры взаимодействия в области безопасности, экономики, культуры и других сферах к многополярным реалиям, что является непременным условием для консолидации континента в интересах всех его государств.
новости по теме
11.09.2024, 20:42 22301
Состоялась встреча высоких представителей государств БРИКС+
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Санкт-Петербург. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Санкт-Петербурге секретарь Совбеза Казахстана Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече высоких представителей государств БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вызовам и угрозам международной безопасности, были обсуждены вопросы углубления взаимодействия стран БРИКС+ в целях обеспечения мира и стабильности.
Секретарь Совета безопасности Казахстана проинформировал коллег о позиции республики по ключевым направлениям региональной безопасности, отметив важность координации совместных мер по обеспечению продовольственной, водно-энергетической безопасности, противодействия международному терроризму и угрозам кибербезопасности.
Напомним, Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Вопрос расширения объединения может быть рассмотрен на предстоящем саммите БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани.
11.09.2024, 13:09 25536
Токаев принял верительные грамоты у послов семи государств
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов семи государств.
Верительные грамоты вручили посол Королевства Испании Луис Франсиско Мартинес Монтес, посол Эстонской Республики Яап Ора, посол Республики Узбекистан Бахтиер Ибрагимов, посол Республики Судан Мухаммед аль-Газали Сиррадж, посол Республики Руанда Чарльз Кайонга, посол Доминиканской Республики Алехандро Ариас Сарсуэла, посол Республики Маврикий Хесвар Джанке", - сообщает Акорда.
Глава государства обратился к дипломатам с приветственной речью.
Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику, открыт для международного сотрудничества и привержен принципам Устава ООН. Мы твердо убеждены, что ООН играет незаменимую роль в глобальной системе, и неизменно поддерживаем эту универсальную организацию. Вместе с тем мы стремимся к развитию двусторонних отношений с вашими государствами, а также к сотрудничеству на многостороннем уровне. Казахстан - динамично развивающаяся страна, и мы верим, что сможем сделать нашу экономику устойчивой. Безусловно, это нелегкий процесс, но успех во многом зависит от того, как мы будем сотрудничать, в том числе с вашими государствами", - сказал президент.
В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.
10.09.2024, 16:46 32326
Состоялись переговоры премьер-министра Казахстана и губернатора Новгородской области
Фото: пресс-служба губернатора Новгородской области
Рассказать друзьям
Жезказган. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Губернатор Новгородской области Андрей Никитин посетил Казахстан с рабочим визитом, в рамках которого посетил область Улытау и провел переговоры с премьер-министром Олжасом Бектеновым.
По словам губернатора, самой содержательной частью его визита стала поездка в область Улытау. Он отметил, что у Новгородской области и региона существует договор о побратимстве и в рамках этого договора стороны обсудили направления, которые совместно будут развивать.
В первую очередь - образование. Потому что Улытау - это регион, перед которым стоит много задач. Мы такой же этап прошли за последние годы. У нас были очень похожие вызовы. Вызовы связаны с отсутствием качественного высшего образования, среднего специального образования. Здесь нам понятно, чем коллегам мы можем помочь, где мы можем посодействовать", - рассказал Никитин.
Говоря о совместных проектах в области образования, спикер отметил, в скором времени в Новгородской области стартует чемпионат высоких технологий, в котором команда из Улытау примет участие онлайн. В следующем казахстанцы смогут поучаствовать в нем уже очно.
Начал взаимодействовать наш университет с руководством региона (...) Мы готовы помогать создавать в Улытау полноценное высшее образование. В части практических вещей - это помощь в дополнительном образовании для врачей области. То есть у нас есть неплохой медицинский факультет в регионе. Коллеги поедут туда повышать квалификацию", - поделился губернатор.
Отмечая экономическое взаимодействие Новгородской области и Улытау, Никитин подчеркнул заинтересованность новгородских компаний в казахстанских проектах. По его словам, сегодня с бизнес-миссией в Казахстан приехало много российских предпринимателей.
Несколько проектов меня заинтересовало. Это прежде всего швейная фабрика "Ютария". Коллеги не только изготавливают спецодежду, они еще предоставляют сервис крупным компаниям по ремонту спецодежды, по стирке и так далее. То есть, по сути, сдают ее в аренду. Я думаю, что крупным компаниям Новгородского региона это может быть интересно. Вы знаете, у нас крупное химическое производство "Акрона" есть, несколько серьезных оборонных заводов. Может быть, предложим коллегам открыть свое подразделение в России", - рассказал спикер.
Также Никитин затронул вопрос культурного взаимодействия регионов двух стран. По его словам, участие команды из России в V Всемирных играх кочевников подтверждает успешное развитие в данном направлении. Он отметил, что будут рады видеть коллективы из Казахстана и на фестивалях, которые проходят на территории Новгородской области.
А в следующем году мы обязательно наши коллективы привезем сюда. Поэтому здесь, я тоже думаю, будет хорошая повестка. Еще одна вещь, которую мы обсудили. У нас в регионе при поддержке Министерства культуры проходит театральный фестиваль, посвященный Достоевскому, русской классике. Театр из Улытау планирует поставить что-то из Достоевского. Мы с удовольствием будем ждать коллег на театральный фестиваль", - рассказал российский губернатор.
В завершение Андрей Никитин отметил, что Новгородская область - это территория, где во время Великой Отечественной сражалась Панфиловская дивизия, и очень много полков сформированных в Казахстане. О подвигах казахстанцев, совершенных в годы войны, в Новгородской области помнят и чтят памятники.
Добавим, что с бизнес-миссией из Новгородской области в регион приехали представители таких компаний, как АО ОЭЗ ППТ "Новгородская", ООО "НТЗ "Волхов", ЗАО "Агромет", ООО "Пять звезд", ООО "Маловишерский стекольный завод", АО "Боровичский комбинат огнеупоров", ООО "ТД "Элегия", ООО "Вэа технолоджи", ОАО "Великоновгородскиймясной двор".
Справочно: В ноябре 2022 года в рамках XVIII форума межрегионального сотрудничества, проведенного в Оренбурге с участием президентов Республики Казахстан и Российской Федерации, между областью Улытау и Новгородской областью подписан меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Кроме того, в целях дальнейшего развития партнерства в сентябре 2023 года в городе Астане в рамках Международной промышленной выставки INNOPROM.QAZAQSTAN утверждена дорожная карта развития сотрудничества между областями на 2023-2025 годы.
В настоящее время рассматривается вопрос развития сотрудничества в 4 основных сферах:
- торгово-экономической: все направления будут определены позже по итогам визита, но уже сейчас рассматривается возможность приобретения сырья у Казахмыса новгородской компанией, которая занимается производством силовых трансформаторов (НТЗ "Волхов");
- сфере образования: в Жезказгане планируется строительство нового государственного университета и Новгородский государственный университет готов оказать поддержку в становлении государственного вуза в части разработки и реализации совместных образовательных программ;
- в сфере культуры и туризма: в Новгородской области расположены 37 памятников ЮНЕСКО, в области Улытау - множество культурно-исторических памятников разных эпох, в связи с этим перспективным представляется совместная работа в сфере туризма (обмен туристическими группами);
- взаимодействие представительных органов власти (парламентов).
09.09.2024, 15:02 38701
Казахстан готов предоставлять площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого глава Казахстана подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора, сообщает Акорда.
В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за направление на V Всемирные игры кочевников представительной спортивной делегации.
Также глава государства отметил высокую динамику двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в духе стратегического партнерства.
Вместе с тем президент подчеркнул важность проведения дней культуры Азербайджана в Казахстане в конце сентября для дальнейшего сближения народов двух стран.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поздравил своего коллегу с успешным проведением парламентских выборов, за которыми наблюдали и представители Казахстана.
В свою очередь Ильхам Алиев заявил о намерении Баку и впредь прилагать усилия во имя дальнейшего укрепления сотрудничества с Астаной по всему спектру двусторонних отношений.
08.09.2024, 18:48 47291
Токаев в октябре посетит Туркменистан
Казахско-туркменские отношения развиваются весьма успешно и полностью соответствуют уровню стратегического партнерства
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым обсудил вопросы подготовки к его предстоящему визиту в Туркменистан в октябре 2024 года, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили ранее достигнутые договоренности в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической сферах и выразили удовлетворение ходом их реализации", - проинформировали пресс-службе.
Кроме того, отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей, всесторонне развивающихся в духе дружбы и добрососедства.
Президент отметил, что визит председателя халк маслахаты в Астану имеет большое значение для дальнейшего продвижения двустороннего сотрудничества. По его словам, сегодня казахско-туркменские отношения развиваются весьма успешно и полностью соответствуют уровню стратегического партнерства.
Напомним, ранее президента Казахстана пригласили в Туркменистан.
08.09.2024, 18:00 47991
Президент Казахстана и глава Республики Саха обсудили расширения двусторонних связей Дополнено
Глава государства обратил внимание на значительный потенциал наращивания сотрудничества с Республикой Саха в различных отраслях
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Республики Саха Айсен Николаев обсудили ключевые направления укрепления межрегионального взаимодействия и расширения двусторонних связей, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что всестороннее развитие сотрудничества между регионами является неотъемлемой частью стратегического партнерства и союзнических отношений Казахстана и России.
Также глава государства обратил внимание на значительный потенциал наращивания сотрудничества с Республикой Саха в различных отраслях, включая промышленность, торговлю, IT-сектор, сельское хозяйство и добывающую индустрию.
Айсен Николаев поблагодарил за теплый прием и подчеркнул важность расширения контактов между Якутией и Казахстаном. Он также отметил готовность к совместной работе в приоритетных отраслях и выразил уверенность в дальнейших успехах в развитии двусторонних связей.
Дополнено 08.09.2024, 18.25
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял раиса Татарстана Рустама Минниханова, прибывшего в Астану для участия в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников, сообщает Акорда.
Президент Казахстана с удовлетворением отметил планомерное развитие торгово-экономического сотрудничества, а также указал на важность своевременной и качественной реализации совместных проектов в области машиностроения и нефтегазохимии.
В свою очередь Рустам Минниханов поблагодарил за теплый прием и возможность участия во Всемирных играх кочевников, олицетворяющих общность истории, традиций тюркских народов и всей кочевой цивилизации.
Напомним, товарооборот между Казахстаном и Республикой Саха вырос в два раза за год.
07.09.2024, 12:34 56881
Казахстан посетит федеральный канцлер Германии Шольц
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 16-17 сентября 2024 года Казахстан с официальным визитом посетит федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, сообщила пресс-служба Акорды.
В рамках визита в Астане пройдут переговоры на высшем уровне, а также состоится вторая встреча в формате "Центральная Азия + Германия".
05.09.2024, 15:38 63451
Глава государства и гендиректор Международной организации труда договорились об укреплении сотрудничества
Жильбер Унгбо высоко оценил реализуемые под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы на пути построения Справедливого Казахстана
Рассказать друзьям
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором Международной организации труда Жильбером Унгбо, в ходе которой стороны договорились подкреплять сотрудничество практическими мерами, направленными на усиление социальной политики Казахстана и развитие взаимовыгодного партнерства с МОТ, сообщает Акорда.
Мы строим Справедливый Казахстан, и эта концепция перекликается с вашими инициативами социальной справедливости. Миссия МОТ по обеспечению надежного, справедливого и эффективного общественного договора, а также по продвижению прав трудящихся абсолютно неоспорима. Казахстан ратифицировал 25 ключевых конвенций МОТ. Эта работа будет продолжена", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства проинформировал о проводимых в стране преобразованиях, направленных на улучшение социального благополучия граждан, обеспечение верховенства закона и прав человека.
Жильбер Унгбо высоко оценил реализуемые под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы на пути построения Справедливого Казахстана.
Ваша страна прилагает значительные усилия для обеспечения благоприятных социально-трудовых условий, что соответствует инициативам нашей Организации, продвигаемым в рамках Глобальной коалиции за социальную справедливость", - подчеркнул генеральный директор.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
15.09.2024, 09:16Алматинцы празднуют День города 15.09.2024, 14:281166В Астане насмерть сбили дорожного рабочего 15.09.2024, 09:081121新纪录：2024年第200列中国集装箱班列抵达阿克套港 15.09.2024, 15:12666Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал турнира WTA 500 10.09.2024, 20:30131146В зоопарке Шымкента родился серый кенгуру 11.09.2024, 09:43119716В полиции прокомментировали информацию об издевательствах над школьниками в Астане 11.09.2024, 12:15114206Скандалом и увольнениями закончился визит "целительницы" в школу Жамбылской области 11.09.2024, 14:41110121В мажилисе требуют вернуть государству сотни миллионов тенге за разработку Строительного кодекса 11.09.2024, 17:31104301В Казахстане 84 тысячи родителей привлекли к ответственности за ночные прогулки детей 23.08.2024, 20:01290921Пьяного гражданина Германии сняли с авиарейса Астана - Варшава 23.08.2024, 15:29268981Ударила и укусила во время выселения: суд признал супругу Марата Айтенова виновной 23.08.2024, 12:17266016Сообщения о переводе казахстанских школьников на дистанционное обучение - фейк 23.08.2024, 12:10260786Холодную воду отключат в двух районах Алматы 22.08.2024, 16:38226156ФОМС задолжал медучреждениям 200 млрд тенге в рамках ГОБМП
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В 2024 году Казахстан завершил Олимпийские игры в Париже с семью медалями. Сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете. Что вы думаете о результатах Олимпиады?