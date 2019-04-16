В Ташкенте состоялась встреча президентов Казахстана и Узбекистана в расширенном составе

Ташкент. 15 апреля. Kazakhstan Today - В Ташкенте в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан состоялась встреча главы государства с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе, передает Kazakhstan Today .

Касым-Жомарт Токаев передал Шавкату Мирзиёеву приветствия и добрые пожелания от Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева и подчеркнул его бесценный вклад в развитие казахстанско-узбекских отношений, сообщает пресс-служба "Акорды".

"Во время переговоров в узком формате мы договорились приложить все необходимые усилия для обеспечения преемственности наших отношений и дальнейшего наращивания потенциала двустороннего сотрудничества", - сказал глава государства.

Он отметил, что такая политика полностью соответствует национальным интересам двух государств, и указал на важность принятого в ходе переговоров решения о поднятии уровня межправительственных комиссий до глав правительств.

"Мы с большим интересом наблюдаем за развитием Узбекистана. Вы достигли впечатляющих результатов, приступив к реформам по целому ряду направлений, в том числе в совершенствовании государственного управления, либерализации экономики, повышении благосостояния населения", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Узбекистана особо подчеркнул, что первый государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан в качестве президента Казахстана свидетельствует о решительной приверженности курсу на последовательное углубление стратегического партнерства между двумя странами.

"Укрепление дружбы и добрососедства с Казахстаном является важнейшим приоритетом внешней политики Узбекистана. Нам с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым удалось заложить прочный фундамент казахстанско-узбекских взаимоотношений и поднять их на качественно новый уровень", - резюмировал Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, во время встречи в широком составе главы государств подтвердили совпадение интересов и позиций по актуальным вопросам двустороннего и международного взаимодействия, в частности, в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Международного фонда спасения Арала и других структур.

В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы обеспечения безопасности, тесного взаимодействия по линии правоохранительных органов, специальных служб и оборонных ведомств, увеличения пассажирских и грузовых перевозок, взаимной торговли, активизации промышленной кооперации.

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