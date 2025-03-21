В текущем году президент Израиля совершит визит в Казахстан

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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Израиля Ицхак Герцог совершит визит в Казахстан в 2025 году, об этом он сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе телефонного разговора.





По информации Акорды, телефонный разговор глав двух государств состоялся по инициативе израильской стороны. Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева с наступающим праздником Наурыз.





Главы государств также обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Израилем, подтвердив готовность и далее поддерживать высокий уровень двусторонних взаимовыгодных связей.





Достигнута договоренность о том, что в течение года президент Израиля посетит Казахстан с визитом", - проинформировали в Акорде.