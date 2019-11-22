В ЦИК РК обратилась инициативная группа по проведению республиканского референдума

Нур-Султан. 21 ноября. Kazakhstan Today - 20 ноября 2019 года в Центральную избирательную комиссию обратилась инициативная группа по проведению республиканского референдума, передает Kazakhstan Today.

"Представители инициативной группы Искалиев Н.У, Абдикаликова А.К., Дарибеков М.Ж. внесли на рассмотрение Центральной избирательной комиссии пакет документов для регистрации инициативной группы и вопросы, предлагаемые ею на референдум. С заявлением о регистрации инициативной группы представлен протокол собрания от 10 ноября об образовании инициативной группы в составе 62 человек по вопросу о назначении республиканского референдума без указания списка и данных лиц, принимавших участие в собрании", - сообщили в ЦИК РК.

Также внесены протокол заседания инициативной группы республиканского референдума от 10 ноября, список членов инициативной группы с указанием их данных и вопросы, предлагаемые на референдум:

1) "Изменить Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", в том числе с введением системы выборов по одномандатным округам и одинаковому соотношению с пропорциональной системой".

2) "Изменить закон Республики Казахстан "О политических партиях", в том числе с уменьшением количества членов партии при ее государственной регистрации с сорока до одной тысячи человек".

Указанные документы будут рассмотрены Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан на предмет соблюдения требований Конституционного закона "О республиканском референдуме" в установленные законодательством сроки.

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