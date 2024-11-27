В Уфе открылся Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

В течение двух дней будут проходить обсуждения на тему реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана

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Уфа. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Башкортостана Уфе открылся XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, передает корреспондент агентства.





Общее количество зарегистрированных на мероприятие превысило три тысячи человек.





В течение двух дней будут проходить обсуждения на тему реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, расширения межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации двух стран.





В рамках площадки В2В-встреч для предпринимателей и руководителей предприятий будет организована возможность познакомиться с потенциальными деловыми партнерами, с инвестиционным потенциалом Башкортостана и условиями открытия бизнеса в республике. Всего в блоке B2B примут участие более 300 компаний.





Молодые лидеры двух стран станут участниками форума "Молодежное предпринимательство в России и Казахстане: обмен опытом и перспективы партнерства", который объединит более 300 участников для совместных инициатив и обмена опытом.





Одним из главных культурных мероприятий станет показ мод, который объединит лучших дизайнеров России и Казахстана. Они представят линейки одежды в национальном и современном дизайне, тем самым демонстрируя достижения легкой промышленности.





На гастрономическом фестивале гости форума смогут попробовать традиционные и авторские блюда народов России, Казахстана и Башкортостана. Для ценителей музыки пройдет фестиваль "Голос дружбы народов", в котором примут участие артисты из регионов России и Казахстана.





На улице перед основной площадкой форума представлена экспозиция крупногабаритной машиностроительной техники регионов России и Казахстана. Регионы и предприятия смогут представить свои достижения, а также народно-художественные промыслы на выставке достижений народного хозяйства России и Казахстана.





Форум станет платформой для продуктивного диалога и реализации совместных инициатив.





Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится ежегодно для поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран. За 20 лет Форум приобрел статус традиционной площадки по расширению практического сотрудничества и укреплению взаимовыгодного стратегического партнерства между деловыми кругами России и Казахстана.





Напомним, что XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит 26-27 ноября в Уфе на базе нового Дворца борьбы. Участников ждет насыщенная деловая и культурная программа. По итогам юбилейного форума страны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.