В Уфе состоится XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Фото: МИД РК

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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Представители Российской Федерации, Исламской Республики Иран и Турецкой Республики выступили с совместным заявлением по итогам 22-й международной встречи по Сирии, передает корреспондент агентства.





Выразили решительное осуждение и глубокую озабоченность в связи с продолжающимися массовыми убийствами и преступными нападениями Израиля в Газе, а также израильской агрессией в Ливане и на Западном берегу реки Иордан. Призвали международное сообщество, в частности Совет Безопасности ООН (СБ ООН), обеспечить немедленное и постоянное прекращение огня и беспрепятственный гуманитарный доступ в Газу", - говорится в тексте совместного заявление стран-гарантов "Астанинского формата".





Стороны признали негативное влияние эскалации насилия на Ближнем Востоке на ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Подчеркнули настоятельную необходимость для верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), агентств ООН и всех гуманитарных организаций разработать меры экстренного реагирования для тех, кто был вынужден перебраться из Ливана на территорию Сирии после эскалации боевых действий в Ливане.





Также страны осудили все военные удары Израиля в Сирии, сочтя эти действия нарушающими международное право, международное гуманитарное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии, признали их дестабилизирующими и усугубляющими напряженность в регионе и призвали к прекращению этих атак.





Выразили серьезную озабоченность в связи с расширением конфликта во всем регионе со стороны Израиля и осудили его удары по консульскому отделу Посольства Ирана в Дамаске 1 апреля 2024 года и по иранской территории. Подтвердили необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 242 и 497 Совета Безопасности ООН, особенно ввиду того, что решения и шаги Израиля в этой связи считаются недействительными и не имеющими законной силы", - гласит документ.





Также стороны договорились продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, включая трансграничные атаки и инфильтрацию. Осудили действия террористических группировок, включая недавнее террористическое нападение на здание TUSAŞ в Анкаре 23 октября 2024 года, а также связанных с ними структур, действующих под разными названиями в различных частях Сирии, включая нападения на гражданские объекты, которые приводят к жертвам среди мирных жителей.





Страны-гаранты убеждены, что в Сирии не может быть военного решения. Подчеркнута важная роль сирийского Конституционного комитета, созданного при решающем вкладе стран-гарантов Астанинского формата во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, в процессе продвижения политического урегулирования конфликта в САР.





В целях содействия улучшению гуманитарной ситуации Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь всем сирийцам через реализацию проектов скорейшего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры - объектов водо- и электроснабжения, санитарии, здравоохранения и образования, школ, больниц, а также проектов гуманитарного разминирования в соответствии с нормами международного гуманитарного права.





Следующие переговоры по Сирии будут проведены в Астане в первой половине 2025 года.



