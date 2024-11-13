12.11.2024, 18:04 14666
В Уфе состоится XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Форум пройдет в столице Башкортостана 26-27 ноября
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Форум межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан проводится ежегодно с целью укрепления и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран, сообщает посольство РФ в Казахстане.
В рамках юбилейного XX Форума в столице Башкортостана предусмотрена насыщенная деловая программа. В ходе панельных сессий состоится обсуждение торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и укрепления межрегиональных связей наших стран. Запланировано пленарное заседание с участием первых лиц России и Казахстана в формате конференц-связи", - говорится в сообщении.
Форум поочередно проводится в приграничных регионах России и Казахстана. В прошлом году в Костанае по итогам переговоров было подписано пять межрегиональных документов о сотрудничестве, а также коммерческие соглашения по производству грузоподъемного оборудования и продукции пищевой промышленности на общую сумму порядка 7,7 млрд руб.
Также гостей форума ожидают музыкальный и гастрономический фестивали, выставки народно-художественных промыслов, продукции региональных предприятий, включая выставку крупногабаритной машиностроительной техники под открытым небом, показ мод и форум молодых лидеров "Молодежное предпринимательство в России и Казахстане: обмен опытом и перспективы партнерства", где 300 молодых предпринимателей соберутся для обсуждения совместных инициатив и обмена опытом.
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12.11.2024, 20:47 11541
Президент Казахстана провел ряд встреч в Баку
Встречи проходили в рамках Всемирного климатического саммита
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Баку. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках Всемирного климатического саммита в Баку провел ряд встреч, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства принял президента Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации достигнутых соглашений и перспективы дальнейшего сотрудничества. Особое внимание было уделено совместным проектам в области охраны окружающей среды, включая меры по смягчению последствий изменения климата и переходу на "зеленую" энергетику.
Касым-Жомарт Токаев принял президента совета ИКАО Сальваторе Шаккитано. На встрече были рассмотрены перспективы развития авиационной отрасли.
Президент провел беседу с верховным имамом университета "Аль-Азхар" Ахмедом ат-Тайебом. Глава государства отметил, что в Казахстане с большим уважением относятся к признанному авторитету университета "Аль-Азхар", который является маяком знаний, миролюбия и духовного наставления для мусульманской уммы.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также Касым-Жомарт Токаев в ходе встреч с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом и лидером Руанды Полем Кагаме пригласил эмира Кувейта шейха Мишааля аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху и президента Руанды посетить Казахстан.
12.11.2024, 19:43 12581
Токаев и Эрдоган обменялись мнениями по актуальным вопросам
Фото: Акорда
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Баку. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что рад встрече с президентом Турции в Баку. В этом году исполнилось 30 лет договору о дружбе и сотрудничестве между двумя государствами.
Наши братские отношения динамично развиваются, на политическом уровне установлен конструктивный диалог, укрепляется взаимодействие между правительствами двух стран. Турция является одним из пяти крупнейших торговых партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот достиг 6 млрд долларов", - подчеркнул он.
По словам главы государства, Турция входит в число ведущих инвесторов, вложивших значительные средства в экономику Казахстана. Он также заявил, что инвестиционные проекты, реализуемые с участием турецких предпринимателей, находятся на его личном контроле. В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что отношения между Казахстаном и Турцией приобрели стратегический характер. Он указал на большой потенциал дальнейшей активизации торгово-экономического сотрудничества.
Уверен, что в ходе 5-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, запланированного на следующий год в Анкаре, мы подпишем важные соглашения в области сельского хозяйства, обороны, энергетики, транспорта и логистики, а также в культурно-гуманитарной сфере. Мы продолжим работу с целью доведения двустороннего товарооборота до 15 млрд долларов", - сказал президент Турции.
Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что турецкие компании успешно работают в различных секторах экономики Казахстана. По его словам, турецкие бизнесмены готовы поделиться своим опытом модернизации сельскохозяйственной отрасли, строительства АЭС, транспортировки нефти и газа.
Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и договорились оказывать взаимную поддержку в рамках многосторонних структур.
Ранее Касым-Жомарт Токаев в ходе встреч с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом и лидером Руанды Полем Кагаме пригласил эмира Кувейта шейха Мишааля аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху и президента Руанды посетить Казахстан.
12.11.2024, 18:10 13941
Токаев пригласил эмира Кувейта и президента Руанды посетить Казахстан
Глава государства отметил, что Кувейт является важным партнером Казахстана в арабском мире
Фото: Акорда
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Баку. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встреч с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом и лидером Руанды Полем Кагаме пригласил эмира Кувейта шейха Мишааля аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху и президента Руанды посетить РК, сообщает Акорда.
В ходе встречи с наследным принцем Кувейта на полях 29-й конференции сторон рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата глава государства отметил, что страна является важным партнером Казахстана в арабском мире. Президент также подчеркнул устойчивое развитие двустороннего политического диалога и экономического взаимодействия, подтвердив приверженность Казахстана укреплению всестороннего сотрудничества с Кувейтом. Он также выразил уверенность в том, что Кувейт имеет потенциал стать одним из крупных инвесторов казахстанской экономики, приведя в пример успешную деятельность кувейтских компаний.
Кроме того, собеседники договорились активизировать торгово-экономические связи с акцентом на реализацию совместных инвестиционных проектов.
Отдельное внимание было уделено взаимодействию в рамках многосторонних структур, в том числе в формате Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива.
Также в рамках Всемирного климатического саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Руанды Полем Кагаме.
Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений в политической и торгово-экономической сферах, а также возможности сотрудничества в рамках международных организаций. Глава государства отметил важность укрепления прочного и взаимовыгодного партнерства с Руандой.
Ранее Токаев встретился с президентом Финляндии.
12.11.2024, 15:46 15946
Россия, Иран и Турция осудили нападения Израиля в Газе
Фото: МИД РК
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Представители Российской Федерации, Исламской Республики Иран и Турецкой Республики выступили с совместным заявлением по итогам 22-й международной встречи по Сирии, передает корреспондент агентства.
Выразили решительное осуждение и глубокую озабоченность в связи с продолжающимися массовыми убийствами и преступными нападениями Израиля в Газе, а также израильской агрессией в Ливане и на Западном берегу реки Иордан. Призвали международное сообщество, в частности Совет Безопасности ООН (СБ ООН), обеспечить немедленное и постоянное прекращение огня и беспрепятственный гуманитарный доступ в Газу", - говорится в тексте совместного заявление стран-гарантов "Астанинского формата".
Стороны признали негативное влияние эскалации насилия на Ближнем Востоке на ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Подчеркнули настоятельную необходимость для верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), агентств ООН и всех гуманитарных организаций разработать меры экстренного реагирования для тех, кто был вынужден перебраться из Ливана на территорию Сирии после эскалации боевых действий в Ливане.
Также страны осудили все военные удары Израиля в Сирии, сочтя эти действия нарушающими международное право, международное гуманитарное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии, признали их дестабилизирующими и усугубляющими напряженность в регионе и призвали к прекращению этих атак.
Выразили серьезную озабоченность в связи с расширением конфликта во всем регионе со стороны Израиля и осудили его удары по консульскому отделу Посольства Ирана в Дамаске 1 апреля 2024 года и по иранской территории. Подтвердили необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 242 и 497 Совета Безопасности ООН, особенно ввиду того, что решения и шаги Израиля в этой связи считаются недействительными и не имеющими законной силы", - гласит документ.
Также стороны договорились продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, включая трансграничные атаки и инфильтрацию. Осудили действия террористических группировок, включая недавнее террористическое нападение на здание TUSAŞ в Анкаре 23 октября 2024 года, а также связанных с ними структур, действующих под разными названиями в различных частях Сирии, включая нападения на гражданские объекты, которые приводят к жертвам среди мирных жителей.
Страны-гаранты убеждены, что в Сирии не может быть военного решения. Подчеркнута важная роль сирийского Конституционного комитета, созданного при решающем вкладе стран-гарантов Астанинского формата во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, в процессе продвижения политического урегулирования конфликта в САР.
В целях содействия улучшению гуманитарной ситуации Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь всем сирийцам через реализацию проектов скорейшего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры - объектов водо- и электроснабжения, санитарии, здравоохранения и образования, школ, больниц, а также проектов гуманитарного разминирования в соответствии с нормами международного гуманитарного права.
Следующие переговоры по Сирии будут проведены в Астане в первой половине 2025 года.
Ранее спецпредставитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, отвечая на вопросы журналистов, предположил, что возможен вывод американских войск из Сирии.
12.11.2024, 13:49 18081
Российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма приняли в ООН
Соавторами документа выступили десятки государств, в том числе Армения, Беларусь, Китай, Мали, КНДР, Сербия и ЮАР
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Женева. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Третий комитет Генассамблеи ООН принял российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, сообщает РИА Новости.
Соавторами документа выступили десятки государств, в том числе Армения, Беларусь, Китай, Мали, КНДР, Сербия и ЮАР.
За резолюцию проголосовали 116 стран, против выступили 54, в числе которых: Украина, США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Венгрия и Япония. Воздержались 11 государств", - пишет источник.
Подготовленный Россией документ состоит из 74 пунктов. Он, в частности, "рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны".
Авторы инициативы также решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, например, нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны. Отдельно в тексте отметили рекомендацию о запрете "любых торжественных чествований" нацистского режима и его союзников", - пишет сайт.
Документ настоятельно призывает государства ликвидировать любые формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно, если этого требуют обстоятельства; осуждает использование образовательных материалов, а также риторики при обучении, пропагандирующие расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
При этом третий комитет включил в документ поправку, утверждающую, что Россия якобы стремилась оправдать необходимость проведения СВО борьбой с неонацизмом. За нее голосовали 66 стран, против были 43, воздержались - 51. В прошлом году за аналогичную поправку голосовали 66 государств, против выступили 26, а воздержались 67.
Авторами поправки были Албания, Австралия, Япония, Маршалловы Острова, Южная Корея и Норвегия. Группа западных стран внесла ее в надежде на то, что в случае принятия Россия откажется от текста своей резолюции и не будет за нее голосовать. Тем не менее этого не произошло", - уточняют авторы материала.
Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев отметил, что поправка политизирует резолюцию и представляет собой "откровенную уловку и провокацию".
11.11.2024, 11:57 29831
Трамп может быть настроен на вывод американских войск из Сирии - спецпредставитель РФ
Судя по всему, настрой у Трампа на корректировку внешнеполитического курса американской администрации присутствует
Фото: Khalid Mohammed
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Спецпредставитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев предположил, что победивший на президентских выборах США Дональд Трамп настроен на корректировку внешнеполитического курса американской администрации, в том числе на вывод американских войск из Сирии, передает корреспондент агентства.
Надо руководствоваться теми делами и теми предложениями, которые он будет излагать. Посмотрим, но, судя по всему, настрой, в принципе, у господина Трампа на какое-то изменение, определенные позиции, на корректировку внешнеполитического курса американской администрации присутствует. Это какой-то "свет в конце тоннеля", какая-то перспектива", - цитирует ТАСС ответ спецпредставителя РФ по Сирии на вопрос о выводе американских войск из Сирии.
По его словам, особенностью 22-й встречи по Сирии является то, что она "проходит в контексте резкой эскалации напряженности" на Ближнем Востоке.
Нам очень бы не хотелось, и мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы это вооруженное противостояние, этот конфликт не расширил свои региональные границы и не перекинулся в том числе в Сирию", - сказал Александр Лаврентьев.
Он отметил, что в рамках переговоров по Сирии, возможно, будет обсуждаться тема о недопустимости эскалации напряженности между Ираном и Израилем.
Также спикер рассказал, что "решить проблему беженцев очень тяжело в условиях сохраняющихся односторонних санкций против Сирии со стороны прежде всего США и стран Запада". Лаврентьев подчеркнул, что эти санкции влияют не только на сирийский народ, но и на население Ливана, Ирака и многих других стран.
Вместе с тем Александр Лаврентьев сообщил, что стороны обсудят со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном продолжение работы Конституционного комитета Сирии и гуманитарные аспекты.
Ранее спецпредставитель РФ по Сирии заявил, что в САР активизировались радикальные группировки.
Напомним, в Астане стартовали очередные переговоры по Сирии.
11.11.2024, 10:35 31081
В Сирии активизировались радикальные группировки
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специальный представитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что в Сирийской Арабской Республике активизировались различные радикальные группировки как на западе, так и на востоке. Очень активизировалось в последнее время так называемое Исламское государство, передает корреспондент агентства.
Ситуация в Сирии сейчас достаточно сложная - социально-экономическая, финансовая. Активизировались различные радикальные группировки как на западе, так и на востоке. Очень активизировалось в последнее время так называемое Исламское государство. Все это, конечно, тревожит, потому что есть силы, которые хотят дестабилизировать ситуацию в Сирийской Арабской Республике", - цитирует Лаврентьева ТАСС.
По его словам, усложнение конфликта в Сирии может дестабилизировать весь регион.
Этого, конечно, нам никак нельзя допустить, потому что это разрастание хаоса в САР, естественно, неминуемо затронет и ситуацию в соседних странах и может дестабилизировать весь регион", - сказал Александр Лаврентьев.
11.11.2024, 09:35 29636
В Астане открывается очередной раунд переговоров по Сирии
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане стартует 22-я международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса, передает корреспондент агентства.
Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Казахстан, в первый день будут проведены двусторонние и трехсторонние консультации делегаций, во второй - встречи продолжатся, и по их итогам состоится пленарное заседание и пресс-конференция.
В повестку встречи включены следующие вопросы развития региональной обстановки вокруг Сирии: усилия по комплексному урегулированию в САР; ситуация "на земле" в Сирии; меры доверия, в том числе освобождение заложников и поиск пропавших без вести; гуманитарная ситуация в Сирии и мобилизация усилий международного сообщества по содействию постконфликтному восстановлению САР и созданию условий для возвращения на родину сирийских беженцев.
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