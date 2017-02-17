Выборы депутатов сената пройдут летом в Казахстане

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Выборы депутатов сената пройдут летом в Казахстане17.02.2017
  • Фото: http://www.zakon.kz
Политика  12:16

Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - Выборы депутатов сената парламента РК пройдут летом в Казахстане, сообщил сегодня на заседании ЦИК заместитель председателя Комиссии Владимир Фоос, передает корреспондент агентства.

"Летом, не позднее 30 июня, должны состояться очередные выборы депутатов сената, которые будут назначены не позднее 30 апреля", сообщил Фоос.

Также, по его словам, в марте и октябре 2017 года пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших.

Помимо этого, в начале августа начнутся выборы акимов городов районного значения и сельских округов поселков и сел республики, проинформировал зампред ЦИК.
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