Токаев обсудил сотрудничество с представителями крупнейших вьетнамских компаний

Президент подчеркнул, что Казахстан заинтересован в реализации крупных совместных инвестиционных проектов

Фото: Акорда

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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективные направления сотрудничества в сферах энергетики и логистики обсудил глава государства Касым-Жомарт Токаев с председателем правления вьетнамской компании SOVICO Group Нгуеном Тхань Хунгом, сообщает - Перспективные направления сотрудничества в сферах энергетики и логистики обсудил глава государства Касым-Жомарт Токаев с председателем правления вьетнамской компании SOVICO Group Нгуеном Тхань Хунгом, сообщает Акорда





Акорда





Отметив огромный опыт компании в различных секторах экономики, президент подчеркнул, что Казахстан заинтересован в реализации крупных совместных инвестиционных проектов.





В свою очередь Нгуен Тхань Хунг сообщил о намерении компании создать торгово-логистический центр на территории Казахстана. Кроме того, лоукостер VietJet Air, входящий в группу компании SOVICO, планирует увеличить количество рейсов в Казахстан.





Акорда





Президент поприветствовал планы компании и заверил, что правительство Казахстана окажет всестороннее содействие в реализации инвестиционных проектов.





Для справки:





SOVICO Group является одним из крупнейших диверсифицированных конгломератов во Вьетнаме, специализирующимся на энергетической, строительной, банковской и финансовой сферах, а также авиационной отрасли. В 2022 году доход компании составил 20,6 млрд долларов.





Дополнено 21.08.2023, 14.02





В рамках визита во Вьетнам Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров компании Petrovietnam Хоанг Куок Выонга, сообщает Акорда





Акорда





В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в энергетике и нефтегазохимии.





Президент обратил внимание на возможность предоставления налоговых и таможенных преференций для инвесторов, проявляющих интерес к реализации проектов в сферах переработки нефти и газа, а также геологоразведки.





В свою очередь Хоанг Куок Выонг рассказал Касым-Жомарту Токаеву о сопровождаемых компанией проектах в энергетической и нефтехимической отраслях.





Акорда





Для справки:





Petrovietnam является одним из крупных игроков в нефтегазовой промышленности в Юго-Восточной Азии. Общая сумма консолидированных активов оценивается в 40 млрд долларов.



