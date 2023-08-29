По итогам первого полугодия взаимная торговля Казахстана и Вьетнама достигла 600 млн долларов

В рамках визита Токаева во Вьетнам подписано более десяти документов, в том числе соглашение об отмене визовых требований

Фото: Акорда

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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Акорда.





Токаев поблагодарил Во Ван Тхыонга за гостеприимство и отметил, что придает визиту важное значение.





Это мой первый визит в вашу прекрасную страну в качестве президента Казахстана. Я уделяю первостепенное значение данному визиту. В Казахстане, я должен отметить, относятся с большим уважением к Вашему государству и Вашему народу. Экономические успехи Вьетнама являются серьезной основой дальнейшего сотрудничества между нашими государствами. Мы уделяем очень большое внимание экономическому и политическому взаимодействию между нашими странами и должным образом оцениваем огромный экономический потенциал Вьетнама, авторитет страны на международной арене", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.





Президент Казахстана сообщил, что по итогам прошлого года взаимная торговля превысила отметку в полмиллиарда долларов, за первые шесть месяцев 2023 года уже достигла 600 млн долларов. До конца года планируется доведение этой важной цифры до 1 млрд долларов.





Глава государства выразил уверенность, что сегодняшние переговоры откроют новый этап развития двустороннего взаимодействия.





Во Ван Тхыонг высоко оценил активизацию сотрудничества между странами и выразил намерение укрепить тесное партнерство Казахстана и Вьетнама





Уверен, что ваш первый официальный визит в нашу страну создаст новый стимул, чтобы активизировать традиционно дружественные отношения и успешное многоплановое сотрудничество двух стран. Я посещал Казахстан и был впечатлен великолепной, красивой страной, гостеприимными людьми. Во Вьетнаме с вниманием следят за развитием Казахстана и большими успехами, которых достиг казахстанский народ под вашим руководством. Уверен, что благодаря вашему опыту и стратегическому видению Казахстан будет развиваться благополучно и стабильно, внося свой вклад в развитие и сохранение стабильности в регионе и в мире. Вьетнам помнит и благодарит казахстанский народ за ценную поддержку, оказанную нам в борьбе за национальное освобождение и воссоединение страны в прошлом и содействие в развитии нашей страны в настоящее время. Вьетнам придает большое значение традиционно дружественным отношениям с Казахстаном и считает вашу страну важным партнером в Центральной Азии", - заявил президент Вьетнама.





В завершение президент Касым-Жомарт Токаев пригласил своего коллегу Во Ван Тхыонга посетить с государственным визитом Казахстан.





По информации пресс-службы президента РК, в рамках официального визита Токаева во Вьетнам были подписаны следующие документы:





1. План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Социалистической Республики Вьетнам на 2023-2025 годы;





2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов;





3. Меморандум о сотрудничестве в области туризма между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам;





4. Меморандум о сотрудничестве между АО "Центр торговой политики "QazTrade" и Агентством по содействию торговле Вьетнама VietTrade;





5. Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Агентством по инвестициям Социалистической Республики Вьетнам;





6. Меморандум о взаимопонимании в области развития электронной коммерции и почтовой деятельности между АО "Казпочта" и Корпорацией Viet Post;





7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и АО Vietjet Aviation;





8. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области инвестиций в нефтегазовые проекты между АО "НK "КазМунайГаз" и Sovico Group;





9. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области развития транспортно-логистической инфраструктуры между АО "Қазақстан Темір Жолы" и Sovico Group;





10. Меморандум о взаимопонимании между Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Crystal Bay Tourism Group JSC;





11. Соглашение о сотрудничестве между Microtech DFS Vietnam Company Limited и Vela Corporation;





12. Меморандум о взаимопонимании между АО "Агентство "Хабар" и Vietnam Television.





Акорда





Ранее Касым-Жомарт Токаев почтил память национального лидера Вьтенама Хо Ши Мина, возложив цветы к его мавзолею. В церемонии также приняли участие члены официальной делегации Казахстана.