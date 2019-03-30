Вице-премьер посетила многодетные семьи в Акмолинской области

Кокшетау. 29 марта. Kazakhstan Today - Рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Гульшары Абдыкаликовой в составе министров труда и социальной защиты населения Б.Сапарбаева, образования и науки К. Шамшидиновой, здравоохранения Е. Биртанова, председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства М. Жайымбетова, секретаря партии Nur Otan Ф. Куанганова, заместителя председателя правления НПП "Атамекен" Л. Рамазановой, журналистов и блогеров продолжает работу в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Сегодня вице-премьер встретилась с молодежью Высшего педагогического колледжа Щучинска. В ходе беседы она отметила, что в рамках Дорожной карты по проведению Года молодежи реализуются более 80 мероприятий по пяти основным направлениям, которые охватывают вопросы обеспечения молодежи жильем, трудовой занятости, развития образования, волонтерства, предоставления научных грантов, расширения социальной активности, поддержки молодой семьи, здоровья и социальной инклюзивности, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

В свою очередь, студенты высказали креативные предложения и идеи, выразив поддержку государственной молодежной политике.

Отмечается, что сегодня в колледже обучается более 1 тыс. студентов по специальностям "начальное образование", "дошкольное воспитание и обучение", "физическая культура и спорт", "профессиональное обучение", "музыкальное образование", "основное среднее образование". Доля трудоустройства выпускников колледжа составляет 97%.

По информации пресс-службы, рабочая группа также провела встречи с населением сел Кенесары Бурабайского района, Макинки района Биржан-сала и Алтынды Буландынского района. Во время бесед было отмечено, что направления господдержки позволят усилить защиту социально-уязвимых слоев населения, а также предоставить всем возможности и условия для повышения благосостояния.

"Благополучие граждан находится в их руках. Каждый, кто может, обязан трудиться. А тем, кто по физическим или иным причинам не в состоянии работать, государство оказывает социальную поддержку", - подчеркнула Гульшара Абдыкаликова.

Также в этих селах заместитель премьер-министра посетила многодетные и малообеспеченные семьи. Особого внимания удостоилась семья Тилек Толегена, растящая четырех детей школьного возраста. Получив в рамках программы продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" микрокредит в размере 2 млн 200 тыс. тенге, он приобрел 10 голов крупного рогатого скота. Сельский бизнесмен не только полностью обеспечивает свою семью, но и создает новые рабочие места.

Гульшара Абдыкаликова поручила руководству области всемерно продвигать этот положительный пример.

Как проинформировали в пресс-службе, другие члены рабочей группы выехали в районы и села Акмолинской области. В частности, министр образования и науки РК посетила детские сады "Айша" и "Балдырган", IT-лицей, Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова, Высший технический колледж Кокшетау, Высший агротехнический колледж села Чаглинка Зерендинского района, школу-интернат имени М. Габдуллина села Зеренда и Аккольский детский дом.

Было отмечено, что в 2018 году по поручению главы государства увеличена заработная плата учителей школ, подтвердивших категории по новой системе аттестации и работающих в условиях обновленного содержания образования на 30-50%. С июня будет повышена зарплата до 30% дифференцировано для воспитателей, помощников воспитателей дошкольных организаций и других.

В настоящее время в Акмолинской области ведется строительство семи объектов для решения проблем трехсменного обучения и одного объекта для решения дефицита ученических мест. В этом году планируется введение в эксплуатацию 1 детского сада на 280 мест, открытие 10 дошкольных организаций на 1075 мест и расширение действующих на 120 мест.

Из средств республиканского бюджета строится семь объектов на сумму 8,2 млрд тенге, из них два объекта планируется ввести в эксплуатацию уже в 2019 году.

В свою очередь, министр здравоохранения в рамках рабочей поездки встретился с медицинской общественностью Буландынской, Енбекшильдерской, Степногорской и Аккольской больниц. Работникам системы здравоохранения были разъяснены принимаемые меры по повышению качества и доступности первичной медико-санитарной помощи, повышению заработной платы, цифровизации отрасли и другие актуальные вопросы.

Секретарь партии Nur Otan Фархад Куанганов, встречаясь с жителями Есильского и Астраханского районов, подчеркнул, что Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил Nur Otan запустить 4 новых проекта: "Кутты мекен" с акцентом на развитие инженерной и социальной инфраструктуры; "Ауыл - Ел бесігі", направленный на развитие села; "Бафкытты отбасы" по поддержке многодетных и малоимущих семей; единое социальное окно "Халыкка комек", ориентированного на поддержку социально-защищаемых групп населения на базе Общественных приемных партии.

Также каждый член рабочей группы провел личные приемы граждан и посетил жителей сел и городов области.

Рабочие поездки по стране для разъяснений по Новым социальным мерам Елбасы "Алеуметтік камкорлык" будут продолжены, заключили в пресс-службе.

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