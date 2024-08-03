02.08.2024, 20:52 5866
Визит президента Конго в Казахстан продолжится в Алматы
Фото: Акорда
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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично проводил в аэропорту Астаны президента Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщает пресс-служба Акорды.
Официальный визит президента Конго в Казахстан продолжится в Алматы.
Напомним, президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Казахстан 1 августа.
2 августа Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в узком составе с Дени Сассу-Нгессо. Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран.
В рамках официального визита президента Республики Конго в Казахстан был подписан ряд документов.
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02.08.2024, 15:02 9386
Визит президента Конго имеет историческое значение - Токаев
Токаев отметил, что сегодня роль африканских государств в международной политике и мировой экономике возрастает
Фото: Акорда
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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для представителей средств массовой информации заявил, что визит президента Конго Дени Сассу-Нгессо в РК имеет историческое значение, сообщает Акорда.
Уверен, что этот визит придаст новый импульс отношениям Казахстана и Конго. Он также будет способствовать укреплению сотрудничества между Центральной Азией и Африкой. Убежден, мы будем поддерживать друг друга и вместе добьемся успеха", - заявил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня роль африканских государств в международной политике и мировой экономике возрастает и развитие сотрудничества с этими странами является одним из ключевых направлений внешней политики Казахстана.
Сегодня состоялись переговоры по вопросам сельского хозяйства, производства, транспорта, логистики и энергетического сектора. Темой обсуждения также стали развитие новых технологий, совместное освоение полезных ископаемых и инвестиции. В ходе встречи я отдельно отметил достижения Казахстана в области электронного правительства, кибербезопасности и аэрокосмической отрасли. Мы договорились поручить правительствам двух стран принять конкретные меры по увеличению объема взаимной торговли", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, Казахстан обладает большим потенциалом для экспорта зерновых культур в Конго.
Как вы знаете, наши страны обладают богатыми природными ресурсами. Существуют возможности для сотрудничества в области разведки и разработки месторождений железа, фосфата, боксита и других редкоземельных минералов. Я подчеркнул готовность казахстанских предпринимателей к освоению горнодобывающей промышленности Конго", - проинформировал глава государства.
Как подчеркнул лидер РК, в ходе переговоров были всесторонне обсуждены возможности наращивания двусторонних контактов в транспортно-логистической сфере.
Касым-Жомарт Токаев считает важным наладить культурно-гуманитарные связи между Астаной и Браззавилем. Он сообщил, что предложил конголезской молодежи обучение в вузах Казахстана. Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что наши страны установили тесные отношения на международном и региональном уровнях и имеют общие позиции по многим актуальным вопросам.
Также в рамках официального визита президента Республики Конго в Казахстан были подписаны следующие документы:
- соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Конго о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов;
- меморандум о политических консультациях между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел, по делам франкофонии и конголезцев за рубежом Республики Конго;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством почты, телекоммуникаций и цифровой экономики Республики Конго о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий, услуг электронного правительства, космической деятельности и кибербезопасности;
- меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством горной промышленности и геологии Республики Конго в области горной промышленности и геологии;
- меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере электроэнергетики между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики и гидроэнергетики Республики Конго;
- меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром "Астана" и Министерством экономики и финансов Республики Конго;
- соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли между АО "НК "ҚазМұнайГаз" и National Petroleum Company of the Republic of Congo;
- меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между АО "Национальные информационные технологии" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго;
- меморандум о сотрудничестве в сфере космической системы дистанционного зондирования земли между АО "НК "Қазақстан ғарыш сапары" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго;
- меморандум о сотрудничестве в сфере обеспечения кибербезопасности между ТОО "MSPP GL" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго.
Ранее президенты Казахстана и Конго обсудили перспективы сотрудничества двух стран.
02.08.2024, 12:22 11796
Президенты Казахстана и Конго обсудили перспективы сотрудничества двух стран Дополнено
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня
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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в узком составе с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщает Акорда.
Поприветствовав президента Конго, Токаев отметил, что его визит в Астану является историческим.
Мы рады видеть вас в Казахстане. Убежден, ваш первый визит в нашу страну придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений. Считаю, что у нас есть огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества", - сказал он.
Президент Республики Конго поблагодарил главу государства за теплый прием и высоко оценил политическое и экономическое развитие Казахстана на современном этапе.
Для нас большая честь находиться в Астане в преддверии 25-летия со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, этот визит еще более укрепит взаимодействие в политике, дипломатии и экономике, а дружеские отношения наших народов выйдут на новый уровень", - подчеркнул Дени Сассу-Нгессо.
В ходе беседы были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Дополнено 02.08.2024, 13.40
Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что, несмотря на географическую удаленность, обе страны заинтересованы во всестороннем развитии двусторонних связей. В частности, он призвал к активизации сотрудничества в торговле и экономике, сельском хозяйстве, транспорте и логистике, промышленности, инвестициях, новых технологиях и освоении космоса, а также в горнодобывающей сфере.
"Уверен, подписываемые в ходе сегодняшнего визита документы будут способствовать углублению торгово-экономических отношений. Ярким свидетельством наших намерений станет назначение посла Казахстана в Республике Конго", - отметил президент.
В рамках официального визита президента Республики Конго в Казахстан были подписаны следующие документы:
1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Конго о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов;
2. Меморандум о политических консультациях между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел, по делам франкофонии и конголезцев за рубежом Республики Конго;
3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством почты, телекоммуникаций и цифровой экономики Республики Конго о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий, услуг электронного правительства, космической деятельности и кибербезопасности;
4. Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством горной промышленности и геологии Республики Конго в области горной промышленности и геологии;
5. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере электроэнергетики между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики и гидроэнергетики Республики Конго;
6. Меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром "Астана" и Министерством экономики и финансов Республики Конго;
7. Соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли между АО "НК "ҚазМұнайГаз" и National Petroleum Company of the Republic of Congo;
8. Меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между АО "Национальные информационные технологии" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго;
9. Меморандум о сотрудничестве в сфере космической системы дистанционного зондирования Земли между АО "НК "Қазақстан ғарыш сапары" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго;
10. Меморандум о сотрудничестве в сфере обеспечения кибербезопасности между ТОО "MSPP GL" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго.
01.08.2024, 19:36 19906
В Астану прибыл президент Конго
В аэропорту его встречал Серик Жумангарин
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Казахстан, сообщает пресс-служба Службы госохраны президента РК.
В аэропорту его встречал заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин.
Напомним, 10 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял личного представителя президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазу Жоли. Приветствуя Франсуазу Жоли, президент отметил, что рассматривает ее визит как знак искренней заинтересованности в развитии взаимовыгодных связей между Казахстаном и Республикой Конго.
24.07.2024, 13:40 145786
Токаев и Мирзиёев утвердили график рабочих встреч
Также президент Казахстана поздравил своего узбекского коллегу с днем рождения
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Акорда.
В ходе беседы Токаев поздравил Мирзиёева с днем рождения и пожелал ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Узбекистана.
Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает личный вклад лидера Узбекистана в укрепление казахско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и союзничества.
Собеседники отметили поступательную динамику двустороннего взаимодействия и обсудили перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.
Были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки. Кроме того, состоялся обмен мнениями по графику предстоящих встреч на высшем уровне.
22.07.2024, 14:50 167151
Токаев обсудил с новым президентом Ирана состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран
Стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-иранских отношений
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает Акорда.
Глава государства поздравил вновь избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана с победой на выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту.
В ходе беседы стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-иранских отношений.
Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Напомним, предыдущий президент Ирана Ибрахима Раиси погиб при крушении вертолета в мае текущего года. Также в авиакатастрофе погибли глава иранского МИД, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один сотрудник охраны.
20.07.2024, 13:57 187296
Президент Казахстана поздравил президента Руанды
Фото: Акорда
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Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Руанды Полю Кагаме, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства поздравил Поля Кагаме с переизбранием на пост президента Руанды и пожелал успехов в реализации инициатив, направленных на обеспечение благополучия и процветания страны.
18.07.2024, 12:10 199136
Консультации по вопросам функционирования секретариата "Центральная Азия - Китай" прошли в Сиане
В мероприятии приняли участие дипломаты из стран Центральной Азии и КНР
Фото: МИД РК
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Сиань. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация Министерства иностранных дел Казахстана во главе с директором департамента Азиатско-Тихоокеанского региона Ергалымом Нурсалимулы приняла участие в 4-м раунде консультаций по вопросам функционирования секретариата формата "Центральная Азия - Китай". Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК.
Стороны обсудили дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества. Основная повестка дня встречи была сосредоточена на вопросах согласования учредительных документов Секретариата формата "ЦА - КНР", торжественная церемония открытия которого состоялась 30 марта 2024 года", - говорится в сообщении.
В рамках мероприятия также прошла встреча с вице-губернатором провинции Шэньси Чэнь Чуньцзяном, в ходе которой состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия в рамках данного формата.
17.07.2024, 13:52 202571
Таиланд продлил безвизовый режим для казахстанцев
Фото: Kazakhstan Today
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Бангкок. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Таиланд продлил безвизовый режим для граждан 93 стран. В их число вошел Казахстан.
О новых мерах для стимулирования экономики Таиланда за счет путешествий и туризма сообщает Туристическое управление Таиланда в Центральной Азии.
Таиланд предоставит безвизовый режим для граждан 93 стран и территорий по сравнению с 57 странами ранее. Посетителям по этой схеме будет разрешено оставаться в туристических целях и по краткосрочным деловым поездкам на срок, не превышающий 60 дней, который может быть продлен в иммиграционной службе еще на период, не превышающий 30 дней", - говорится в информации.
В число стран, которым продлили безвиз, вошли Казахстан, Россия, Узбекистан, Армения и Беларусь.
Также Таиланд вводит новую визовую меру - Destination Thai Visa (DTV) для удаленных работников, цифровых кочевников и фрилансеров, а также участников мероприятий - курсов тайского бокса, уроков тайской кулинарии, спортивных тренировок, медицинских процедур, семинаров и музыкальных фестивалей. Супруги и дети-иждивенцы владельцев DTV также будут иметь право на получение пособия.
Иностранцы, желающие подать заявление на получение этой визы, должны иметь подтверждение наличия средств или гарантию на сумму не менее 500 000 бат на срок пребывания. Стоимость визы составляет 10 000 бат", - сообщили в управлении.
Владельцы DTV вместе с супругами и детьми-иждивенцами будут иметь право на пятилетнее пребывание с многократным въездом при совокупном пребывании, не превышающем 180 дней, которое может быть продлено еще на 180 дней.
Что касается студенческой визы, Таиланд продлил срок пребывания иностранных студентов высших учебных заведений еще на один год после окончания учебы.
Они также могут найти работу в течение длительного периода и, если работают на месте, могут изменить тип визы на не иммиграционную B, не покидая Таиланд", - уточнили в ведомстве.
Для получения дополнительной информации в управлении порекомендовали обращаться в посольство или консульство Таиланда по месту проживания.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?