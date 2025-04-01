Визит президента Словении: о чем договорились Токаев и Пирц-Мусар
Фото: Акорда
Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Словении провели брифинг для представителей средств массовой информации по итогам прошедших переговоров в узком и расширенном составах, сообщает Акорда.
Словения - важный партнер Казахстана в Европейском союзе, и отношения между странами укрепляются в духе дружбы и взаимного уважения. Ярким подтверждением этому является открытие посольства Казахстана в Любляне в прошлом году", - напомнил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, переговоры были содержательными и плодотворными.
Мы обсудили перспективы расширения казахско-словенского сотрудничества, достигли конкретных договоренностей и приняли совместное заявление. Кроме того, заключен ряд межправительственных и межведомственных соглашений, в том числе в сферах здравоохранения, туризма и образования. Уверен, их эффективная реализация придаст новый импульс нашему взаимодействию", - рассказал президент.
Главы государств договорились о наращивании торгово-экономических и инвестиционных контактов. Сегодня Казахстан и Словения реализуют важные проекты в фармацевтике, возобновляемых источниках энергии, инженерии и телекоммуникациях. В стране успешно работают около 20 словенских компаний в этих областях. Глава государства отметил важность дальнейшего расширения масштабов экономического взаимодействия.
Отдельно главы государств рассмотрели возможности расширения транспортно-логистических связей. В частности, обсудили присоединение словенского морского порта "Лука Копер" к проекту Транскаспийского международного транспортного коридора и достигли взаимопонимания по этому вопросу. Профильным ведомствам поручено принять конкретные меры по увеличению объемов взаимной торговли. Изучив передовой опыт словенской стороны в деле управления водными ресурсами, Казахстан выразил готовность к совместной работе в данной области.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества.
Система образования Словении признана передовой на международном уровне. Поэтому мы рассчитываем на установление связей между университетами двух стран. Словенский Институт Йожефа Стефана заинтересован в налаживании партнерства с Назарбаев Университетом. Казахстан готов расширять сотрудничество с вузами и исследовательскими центрами Словении", - подчеркнул Токаев.
Также президенты обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки и отметили близость позиций двух стран.
В нынешней непростой геополитической ситуации мы с президентом Пирц-Мусар подтвердили приверженность мирному урегулированию международных конфликтов в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и принципами международного права. Мы также выразили заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия в рамках многосторонних структур. Благодарю словенскую сторону за поддержку инициативы по открытию в Алматы Регионального центра Организации Объединенных Наций по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Несомненно, сегодня состоялись продуктивные переговоры. Уверен, результаты этого визита выведут казахско-словенские отношения на качественно новый уровень. Совместными усилиями мы достигнем общих целей", - заявил глава Казахстана.
Наташа Пирц-Мусар заявила о готовности словенской стороны укреплять двустороннее сотрудничество по широкому спектру направлений.
Я убеждена в том, что сегодняшняя беседа и весь визит в целом открывают новую главу в истории отношений между Словенией и Казахстаном. Обе страны разделяют уважение к международному праву, устойчивому развитию и партнерству, которое основано на взаимопонимании и взаимном уважении. Я за это благодарна и считаю, что так будет и в будущем", - отметила президент Словении.
Напомним, сегодня главы государств провели переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых приняли совместное заявление.