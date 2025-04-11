10.04.2025, 14:35 15066

Визит Токаева в Россию запланирован на осень - МИД

Об этом Мурат Нуртлеу сообщил на встрече с Сергеем Лавровым
Визит Токаева в Россию запланирован на осень - МИД
Фото: МИД РФ
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил о планах президента Касым-Жомарта Токаева посетить Россию осенью.

Год обещает быть интересным и динамичным. Мы планируем, что предстоящий визит, который запланирован на осень, Касым-Жомарта Кемелевича, тоже важная веха. Мы ведем очень серьезную работу по подготовке и проведению государственного визита", - цитирует Нуртлеу РИА Новости.


Также напомним, что глава Казахстана полетит в Москву на празднование 80-летия Победы.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаевМИДВизитРоссия

новости по теме

11.04.2025, 15:45 1536

Ряду городов Казахстана присвоят почетное звание в преддверии 80-летия Победы

Решение согласовано участниками заседания совета министров иностранных дел СНГ в Алматы
Ряду городов Казахстана присвоят почетное звание в преддверии 80-летия Победы
Фото: МИД РК
Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трем городам Казахстана будет присвоено почетное звание ""Город трудовой славы. 1941-1945 гг.", об этом стало известно в ходе заседания совета министров иностранных дел СНГ, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

Участники встречи согласовали решение о присвоении в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне почетного звания "Город трудовой славы. 1941-1945 гг." ряду городов стран СНГ, в том числе городам Астане, Алматы, Караганде и другим.

Также главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, обсудили состояние и перспективы взаимодействия в рамках содружества.

Сегодня содружество остается востребованной площадкой для открытого обмена мнениями, координации совместных усилий и поступательного углубления комплексных связей между нашими странами. Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии нашей Организации и твердо намерен укреплять ее многогранный потенциал", - заявил глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу.


Отдельное внимание было уделено вопросам институционального развития организации, совершенствованию координационных механизмов и реализации инициатив, выдвинутых президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в рамках содружества. В этом контексте была особо отмечена поддержка партнеров по содружеству в реализации инициатив Казахстана.

Благодаря совместным усилиям по предложению нашей страны сегодня уже реализуются или запланированы на ближайшую перспективу проведение таких масштабных мероприятий как форум волонтеров, Ярмарка содружества, Академическая столица СНГ и многие другие проекты", - подчеркнул министр иностранных дел РК.


В МИД добавили, что следующее заседание совета министров иностранных дел состоится в городе Душанбе в октябре 2025 года накануне саммита глав государств СНГ.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПобедаСНГСовет министров
11.04.2025, 11:30 5526

Заседание Совета министров иностранных дел проходит в Алматы  Дополнено

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Заседание Совета министров иностранных дел проходит в Алматы
Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы началось заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ.

Руководители внешнеполитических ведомств обсуждают актуальные вопросы международной повестки дня и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате СНГ.

Они также обсудят подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

После заседания СМИД также состоится VIII встреча глав внешнеполитических ведомств в формате "Центральная Азия - Россия", сообщает RG.ru.

Министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России обсудят наиболее актуальные вопросы взаимодействия в шестистороннем формате и обменяются мнениями по ключевым международным проблемам в целях укрепления безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе", - сообщает источник.


Дополнено 11.04.2025, 12.00

Стороны договорились, что следующая встреча глав МИД стран СНГ пройдет 9 октября в Душанбе. Также главы внешнеполитических ведомств учредили ежегодный форум волонтеров Содружества. Инициатива его создания принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В феврале на заседании экспертной группы в штаб-квартире СНГ проект положения о форуме был доработан.

Дополнено 11.04.2025, 12.55

Участники заседания одобрили проект программы сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы.

С докладом на эту тему выступил зампредседателя совета командующих Пограничными войсками - председатель Координационной службы СКПВ Александр Манилов. Документ затем предполагается рассмотреть на заседании Совета глав государств СНГ в октябре нынешнего года в Душанбе", - сообщает исполком СНГ.

 
10.04.2025, 10:57 17826

Казахстан и Кипр договорились о передаче осужденных

Казахстан и Кипр договорились о передаче осужденных
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат ратифицировал соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц. В документе регламентируются вопросы передачи осужденных лиц и основания для отказа в ней, передает корреспондент агентства.

В соответствии с соглашением стороны обязуются передавать друг другу осужденных к лишению свободы лиц для дальнейшего отбывания наказания в государстве их гражданской принадлежности", - говорится в документе.


При этом установлены условия, при соблюдении которых может быть передано осужденное лицо:

- наличие добровольного согласия осужденного о передаче;

- осужденное лицо должно иметь гражданство одной из двух стран;

- деяние, за которое лицо было осуждено, должно признаваться преступлением в соответствии с законодательством стороны исполнения приговора.

Отмечается, что в передаче может быть отказано по следующим причинам:

- если сторона вынесения приговора сочтет, что передача может нанести угрозу ее суверенитету, безопасности или общественному порядку;

- осужденное лицо не возместило ущерб по приговору;

- в стране вынесения приговора в отношении осужденного лица, подлежащего передаче, осуществляется уголовное преследование.

Ранее Казахстан ратифицировал договор с Вьетнамом о передаче осужденных.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ОсужденныеПередачаКипр
08.04.2025, 12:36 38951

Токаев встретился со спикером израильского парламента

Важной темой обсуждения стала кооперация в области управления водными ресурсами
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY -  Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя кнессета Государства Израиль Амира Охану, сообщает Акорда.

Глава государства отметил значимость данного визита с точки зрения рассмотрения перспектив двустороннего сотрудничества.

Особое внимание в ходе встречи было уделено торгово-экономическому партнерству. Еще одной важной темой обсуждения стала кооперация в области управления водными ресурсами. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил разработанные в Израиле передовые технологии и подтвердил готовность к партнерству в этой сфере", - говорится в сообщении.


Амир Охана поблагодарил президента Казахстана за теплый прием. По его словам, многоплановые связи между двумя странами продолжают успешно развиваться, открывая новые возможности для взаимодействия.
 
08.04.2025, 09:54 41246

Назначен новый посол Украины в Казахстане

На должность назначен Виктор Майко
Назначен новый посол Украины в Казахстане
Фото: hronikatm.com
Киев. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виктора Майка Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Казахстане, сообщается на сайте президента.

Назначить Майка Виктора Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Казахстан", - говорится в указе президента Украины.


Напомним, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Петра Врублевского от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Казахстане.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПосолНазначениеУкраина
07.04.2025, 16:24 50476

Токаев пригласил президента Сербии посетить Казахстан

Главы государств провели телефонный разговор
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Сербии Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич переговорили по телефону, сообщили в Акорде.

В ходе беседы президент Касым-Жомарт Токаев подтвердил приглашение Александру Вучичу посетить Казахстан с официальным визитом.

Главы государств оценили динамичное развитие двустороннего сотрудничества.

Также президенты подчеркнули значимость активизации торгово-экономических и инвестиционных связей.

Напомним, в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сербию в ноябре 2024 года был подписан ряд важных документов.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СербияТокаевПрезидентПереговоры
04.04.2025, 12:23 91291

Токаев высказался в поддержку переговорного процесса по Украине

Необходимо проявлять сдержанность и ответственность в оценке происходящих в мире сложных событий, считает президент
Самарканд. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите в Самарканде высказался в поддержку переговорного процесса по Украине, сообщает Акорда.

Казахстан неизменно выступает за мирное разрешение конфликтов, поэтому приветствуем начало переговоров по Украине, надеемся на благоприятный итог, хотя полностью понимаем всю сложность проблемы", - подчеркнул президент.


Напомнив о росте глобальной нестабильности, он заявил о необходимости проявлять сдержанность и ответственность в оценке происходящих в мире сложных событий.

В год 80-летия ООН он призвал все страны направить усилия на соблюдение Устава всемирной организации и общепризнанных принципов международного права, а также поддержать деятельность Генерального секретаря Антониу Гутерриша.

Токаев отметил важность международной безопасности и стабильности как ключевого фактора устойчивого развития. Он подчеркнул, что Казахстан твердо привержен сбалансированной внешней политике, расширению сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и основными организациями, включая ЕС.

Также глава Казахстана поблагодарил участников мероприятия и европейских партнеров за поддержку инициативы по созданию в Алматы регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. По его мнению, данный центр будет эффективно служить продвижению универсальной "Повестки-2030", а также способствовать решению актуальных социальных, экономических и экологических вопросов в регионе.

Напомним, президент Казахстана прибыл в Самарканд для участия в саммите "Центральная Азия - Европейский союз".

Ранее Токаев высказался по поводу телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине. По мнению президента, лидеры двух стран показали стремление к достижению долгосрочного мира на основе конкретных договоренностей, что крайне необходимо для обеспечения евразийской безопасности.
 
03.04.2025, 21:18 100816

Токаев и Мирзиёев подтвердили готовность к расширению партнерства

Главы государств подчеркнули продуктивность недавней неформальной встречи
Токаев и Мирзиёев подтвердили готовность к расширению партнерства
Фото: Акорда
Самарканд. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил исключительное значение предстоящего саммита "Центральная Азия - Европейский союз" и выразил уверенность в том, что это мероприятие будет способствовать развитию диалога региона с ЕС.

Главы государств подчеркнули продуктивность недавней неформальной встречи в Алматы, а также обозначили высокую динамику развития сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном. Кроме того, президенты подтвердили готовность к расширению взаимовыгодного партнерства.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаеввстречаМирзиёев

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Сайгаки -  уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?

      Архив опросов