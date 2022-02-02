Внесены изменения в состав Бюро политсовета Nur Otan

Фото: nurotan.kz
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Постановлением политического совета партии (согласно пункту 9.4. Устава) 31 января был утвержден новый состав Бюро политического совета партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
1. Токаев Касым-Жомарт Кемелевич - президент Республики Казахстан, председатель партии
2. Ашимбаев Маулен Сагатханулы - председатель сената парламента Республики Казахстан
3. Кошанов Ерлан Жаканович - руководитель администрации президента Республики Казахстан
4. Саиров Ерлан Бияхметович - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан
5. Кыдырали Дархан Куандыкович - председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Казакстан"
6. Урисбаев Аббат Жангирханович - депутат маслихата Мангистауской области
7. Калтаева Ляззат Молдабековна - депутат сената парламента Республики Казахстан
8. Зенченко Геннадий Геннадьевич - директор КТ "Зенченко и К"
9. Паули Элина Сергеевна - заместитель директора Научно-исследовательского центра "Молодежь"
Ранее сообщалось, что состав политсовета партии Nur Otan обновлен на 55%.
28 января решением внеочередного XXI съезда партии по предложению Елбасы - Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев единогласно избран председателем партии Nur Otan.