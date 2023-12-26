25.12.2023, 19:37 14231
Во главу угла ставятся интересы Казахстана - в МИД РК ответили на критику Ирана
В МИД РК ответили на критику Ирана из-за сотрудничества с Израилем
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров ответил на критику Ирана из-за сотрудничества Казахстана с Израилем.
К рекомендациям соседей мы прислушиваемся. Но тем не менее проводим свою самостоятельную внешнюю политику. И выбираем те варианты, которые нам выгодны. Во главу угла ставятся национальные интересы Казахстана, а не другой страны. И в экономическом, и другом плане всегда ставим наши интересы", - сказал представитель МИД РК.
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25.12.2023, 18:24 15566
МИД: Казахстан продолжает развивать сотрудничество с Россией
Важный импульс торгово-экономическому сотрудничеству придал межрегиональный форум в Костанае, заявил Смадияров
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает развивать прагматичное многоплановое сотрудничество Россией, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров.
Результативными были переговоры в ходе визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в РФ и визит в Астану президента РФ Владимира Путина", - заявил он.
Айбек Смадияров также подчеркнул, что важный импульс торгово-экономическому сотрудничеству придал межрегиональный форум в Костанае.
В ходе официального визита министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Россию подписан план мероприятий по сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами. Проведено 10 заседаний совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии", - добавил официальный представитель МИД.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что партнерство России и Казахстана основано на принципах территориальной целостности и невмешательства.
25.12.2023, 14:05 18261
Токаев поздравил президента Кыргызстана с 20-летием установления союзнических отношений между двумя странами
Президент выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Кыргызстана, в которой от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Садыра Жапарова с 20-летием подписания договора о союзнических отношениях между двумя странами, сообщат Акорда.
Договор 2003 года ознаменовал начало нового этапа в развитии казахско-кыргызских отношений, заложил прочную договорно-правовую основу для эффективного продвижения наших многогранных межгосударственных связей. Свидетельством этому служат активный политический диалог на всех уровнях, динамичное развитие сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также тесная кооперация двух стран на международной арене", - говорится в телеграмме.
Токаев выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества, а также реализован огромный потенциал двустороннего взаимодействия на благо народов Казахстана и Кыргызстана.
24.12.2023, 19:07 24761
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
Президент Казахстана пожелал коллеге новых успехов и крепкого здоровья
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Баку. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 24 декабря, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.
Президенты Азербайджана и Казахстана подчеркнули, что дружеские и братские отношения между двумя странами успешно развиваются в различных сферах.
В ходе телефонного разговора было отмечено, что все договоренности, достигнутые на встрече глав государств Азербайджана и Казахстана во время саммита СПЕКА, состоявшегося в Баку в ноябре 2023 года, успешно реализуются, выражена уверенность в том, что государственный визит президента Казахстана в Азербайджан в 2024 году придаст импульс всестороннему развитию отношений.
21.12.2023, 13:49 49026
Казахстан экстрадирует в Россию хакера, получившего неправомерный доступ к данным компании
Кислицин неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций и требовал выплат за нераспространение информации
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Москва. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют Никиту Кислицина для привлечения его к уголовной ответственности, сообщили в Генпрокуратуре России.
Хакера Никиту Кислицина намерены привлечь к уголовной ответственности по статьям УК РФ "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации" и "Вымогательство".
Как полагает следствие, в октябре 2022 года Кислицин совместно с соучастниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций. После этого было произведено их копирование. Получив данные, они выдвинули требование о выплатах в криптовалюте на сумму, эквивалентную 550 тыс. рублей, за нераспространение информации в публичных источниках, что влечет существенный вред правам и законным интересам организации и других юридических лиц", - проинформировали в Генпрокуратуре РФ.
Запрос о выдаче обвиняемого направлен в июне этого года в связи с его задержанием на территории Казахстана.
Благодаря слаженным действиям Генпрокуратуры России и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Республики Казахстан удалось добиться решения о выдаче Кислицина", - отметили в российском ведомстве.
Федеральной службе исполнения наказаний поручено принять и доставить обвиняемого на территорию Российской Федерации.
Напомним, сотрудник компании по кибербезопасности F.A.C.C.T. Никита Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане, по имеющейся информации, в связи с его прежней работой компания обратилась в генконсульство РФ в Казахстане и оказывает всестороннюю поддержку.
Генеральное консульство России в Алматы попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина США.
Позже начальник службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры республики Нурдаулет Суиндиков заявил, что Россия и США подтвердили намерение требовать от Казахстана выдачи задержанного в Алматы сотрудника российской компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина. Он добавил, что, по имеющимся сведениям, ходатайство о предоставлении в Республике Казахстан убежища Кислицин не подавал.
21.12.2023, 11:04 50531
Генассамблея ООН приняла резолюцию по реабилитации Семипалатинского региона
Фото: МИД РК
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Нью-Йорк. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН единогласно была принята резолюция о международном сотрудничестве и координации деятельности в целях реабилитации населения, восстановления окружающей среды и экономического развития Семипалатинского региона в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
Это одиннадцатая по счету резолюция Генеральной ассамблеи ООН по Семипалатинскому региону, первая из которых была принята в 1997 году. 85 стран - членов ООН выступили соавторами резолюции.
Одобренная резолюция по Семипалатинскому региону является наглядным свидетельством озабоченности международного сообщества долгосрочными последствиями ядерных испытаний для жизни и здоровья людей, особенно детей и других уязвимых групп", - отметили в МИД РК.
В документе признается важная роль правительства Казахстана в выделении внутренних ресурсов для содействия удовлетворению потребностей Семипалатинского региона, а также звучит призыв к международному сообществу "оказывать Казахстану помощь в разработке и осуществлении специальных программ и проектов лечения и обслуживания пострадавшего населения, а также в усилиях по обеспечению экономического роста и устойчивого развития в Семипалатинском регионе".
19.12.2023, 20:33 64296
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Египта
Фото: Акорда
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Египта Абделю Фаттаху Ас-Сиси, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси с переизбранием на пост президента Египта.
Ваша убедительная победа на выборах является результатом вашего огромного вклада в развитие страны, а также свидетельством высокого доверия к вам со стороны египетского народа. Желаю, чтобы ваши инициативы и планы, направленные на то, чтобы сделать будущее страны светлым и процветающим, увенчались успехом. С большим удовлетворением отмечаю расширение традиционных связей между Казахстаном и Египтом, основанных на общих духовных ценностях и всестороннем взаимном сотрудничестве. Уверен, что наше партнерство в двустороннем и многостороннем форматах будет и впредь динамично развиваться на благо наших народов", - говорится в телеграмме.
19.12.2023, 15:01 67441
Токаев выразил соболезнования председателю КНР в связи с многочисленными жертвами землетрясения
Фото: Акорда
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения в северо-западной части страны.
С глубокой скорбью воспринял новость о гибели ваших соотечественников в результате разрушительного землетрясения в провинции Ганьсу. Выражая соболезнования вам и семьям, потерявшим близких в результате стихийного бедствия, сообщаю, что в этот тяжелый момент народ Казахстана разделяет боль невосполнимой утраты китайского народа. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и благополучного возвращения пропавших без вести граждан к своим семьям", - говорится в телеграмме.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Число погибших в результате землетрясения возросло до 111.
19.12.2023, 12:08 65721
Россия упростила процедуру получения гражданства гражданам Казахстана, Беларуси и Молдовы
Фото: Depositphotos
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Москва. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства РФ гражданам Беларуси, Казахстана и Молдовы.
Согласно указу, для граждан Белоруссии отменили обязательный экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства страны. Для граждан Казахстана и Молдавии при подаче заявления на гражданство не будут обязательны соблюдение установленного срока проживания в стране (пять лет) и знание истории и законодательства России. Однако требование о знании русского языка для них по-прежнему сохраняется.
Таким образом, гражданам Белоруссии вместе с заявлением о приеме в гражданство РФ потребуется предоставить вид на жительство и документ, удостоверяющий их личность. Гражданам Казахстана и Молдавии нужно будет также предъявить сертификат, подтверждающий владение русским языком", - говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем.
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