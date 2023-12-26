Во главу угла ставятся интересы Казахстана - в МИД РК ответили на критику Ирана

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Баку. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 24 декабря, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, - В воскресенье, 24 декабря, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.





Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.





Президенты Азербайджана и Казахстана подчеркнули, что дружеские и братские отношения между двумя странами успешно развиваются в различных сферах.





В ходе телефонного разговора было отмечено, что все договоренности, достигнутые на встрече глав государств Азербайджана и Казахстана во время саммита СПЕКА, состоявшегося в Баку в ноябре 2023 года, успешно реализуются, выражена уверенность в том, что государственный визит президента Казахстана в Азербайджан в 2024 году придаст импульс всестороннему развитию отношений.