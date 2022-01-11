Вопросы о легитимности ввода сил ОДКБ возникают из-за отсутствия достоверной информации и непонимания всей ситуации

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НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе заседания в мажилисе заявил, что в своем очередном послании в сентябре представит новый пакет политических реформ, который будет подготовлен на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как заявил глава государства, назрела необходимость трансформации взаимоотношений между государством и обществом. Нужен новый формат общественного договора. Казахстан продолжит курс политической модернизации.

В своем очередном послании в сентябре я представлю новый пакет политических реформ, который будет подготовлен на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами", - сказал президент РК.

Как отметил Токаев, государство должно обеспечить полноценное и качественное выполнение своих базовых функций, а также гарантировать соблюдение законности и правопорядка, защиту прав собственности и безопасности граждан, обеспечивать социальные блага и качественные государственные услуги.

В свою очередь бизнес и граждане должны быть ответственны за соблюдение законодательства и норм общественного поведения, справедливую уплату налогов и прозрачность трудовых отношений, также сказал он.

В этой связи следует сформировать программу последовательных преобразований. Поручаю правительству совместно с ответственным экспертным сообществом и гражданским обществом подготовить пакет соответствующих предложений. Он будет рассмотрен на одном из заседаний Национального совета общественного доверия", - сообщил Токаев.

Он также напомнил, что в политической сфере уже сделано немало.

Мною было выдвинуто четыре пакета политических реформ, в рамках реализации которых принято более десяти законов. И в этом плане я благодарен депутатам мажилиса и сената за очень оперативную и качественную работу", - отметил глава государства.

В частности:

- заработало новое законодательство "О митингах"

- снижен регистрационный барьер для создания партий и порог их прохождения в парламент

- расширено представительство женщин и молодежи в мажилисе и маслихатах

- введен институт парламентской оппозиции

- в избирательных бюллетенях появилась графа "против всех"

- впервые в истории страны состоялись прямые выборы сельских акимов

- серьезные сдвиги произошли в сфере защиты прав человека. В частности, были декриминализированы и гуманизированы статьи 130 и 174 Уголовного кодекса РК

Кроме того, по словам президента, Казахстан присоединился ко Второму факультативному протоколу в Международном пакте о гражданских и политических правах.

Подписаны указы о дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека, направленных на комплексную модернизацию правозащитной сферы. Начал системно укрепляться институт уполномоченного по правам человека, полностью отменена смертная казнь", - напомнил Токаев.