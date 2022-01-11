НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - Вопросы о легитимности ввода сил ОДКБ возникают из-за отсутствия достоверной информации и непонимания всей ситуации. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы уже видим, что возникают вопросы о легитимности ввода сил ОДКБ. Это происходит из-за отсутствия достоверной информации и непонимания всей ситуации. В отдельных случаях в международном сообществе, включая зарубежные СМИ, имеет место абсолютно неверное толкование как применения сил ОДКБ, так и прочтение ситуации в Казахстане. Несмотря на все предоставленные факты, некоторые источники утверждают о борьбе властей в Казахстане с мирными демонстрантами. Это абсолютная дезинформация. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов. Зная это, организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии", - сказал глава государства.
Он напомнил, что на первом этапе состоялись мирные протесты. "Затем, в частности, в Алматы были проведены политические митинги, а потом на город из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики. Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города, а потом началось то, что в историю войдет, наверное, как "Алматинская трагедия", - отметил Токаев.
Между тем Устав ООН признает за каждым государством неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения. В ближайшее время, после завершения предварительного расследования, мы представим на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против нашей страны. Как мы видим, отдельные СМИ и общественные институты продолжают вброс ложной информации, основанной на вымыслах и непроверенных фактах. Уверен, что международные организации, включая ООН, ОБСЕ, ШОС, СВМДА, а также международные гуманитарные организации, заинтересованы в полном и беспристрастном расследовании незаконных действий террористов, преступников, злоумышленников. Делать поспешных выводов не следует", - подчеркнул президент РК.
Он подчеркнул, что ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация.
Это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств. Фактически, произошедшие события стали переломным этапом в развитии Организации, которая обрела новое качество как сильный международный институт. Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для всего пространства коллективной безопасности. Поэтому нам важно и далее укреплять мощный потенциал ОДКБ. Казахстан внесет свой вклад в это дело", - сказал президент РК.
Он отметил, что одной из возможных рекомендаций может стать оптимизация сроков реагирования на кризисные ситуации.
Мы должны повышать оперативность в вопросах разработки и принятия утверждающих Решений Совета коллективной безопасности и других органов. Важно также обеспечить максимальную политическую поддержку решения об использовании миротворческих сил ОДКБ, особенно со стороны ООН и других авторитетных международных организаций, ведущих мировых СМИ, а также аналитических центров разных стран", - сказал президент.
Токаев поблагодарил ОДКБ и всех, кто с самого начала был уверен в том, что Казахстан преодолеет этот сложный этап в новейшей истории.
Убежден, совместными усилиями мы сделаем так, чтобы временное развертывание в Казахстане миротворческого потенциала ОДКБ было максимально безопасным, эффективным. Надо прямо сказать, что миссия миротворческого потенциала ОДКБ была в высшей степени эффективной, полезной. С нашей стороны, как я думаю, ни в коем случае нельзя допускать информационного вакуума, чтобы его наполняли провокаторы или недоброжелатели. К сожалению, в нашем случае это продолжается. В сложившейся ситуации наше недавнее решение об учреждении института Специального представителя Генсека ОДКБ по миротворческой деятельности подтверждает свою актуальность", - отметил глава государства.
Он заявил, что будет твердо защищаться право народа Казахстана на мирное волеизъявление и открытый диалог с властью.
В то же время мы будем жестко пресекать любые формы насильственного экстремизма и, тем более, боевые действия против Казахстана, как это произошло недавно. Не позволим покушаться на наши государственный суверенитет и территориальную целостность. Хочу заверить, что Казахстан будет твердо соблюдать свои международные обязательства", - сказал президент РК.
Он отметил, что в ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ.
На сегодняшний день в соответствии с Решением Совета коллективной безопасности в Республике Казахстан развернуты и приступили к выполнению поставленных задач Коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники. Они реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов", - сообщил Токаев.