Вопросы семейных ценностей обсудили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 14 ИЮНЯ - Сегодня в Международный день отца молодежный ресурсный центр Акмолинской области совместно с общественным объединением "Союз отцов по Акмолинской области" провели прямой эфир в Instagram на тему "Семейные ценности". Мероприятие прошло под эгидой 30-летия Независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам организаторов, основной целью встречи является ориентирование молодых людей на создание крепкой и дружной семьи, популяризация среди молодежи традиционных семейных ценностей, сообщили в областном управлении внутренней политики.

В мероприятии приняли участие активисты молодежных организаций, студенты различных учебных заведений области, сотрудники молодежных ресурсных центров. Спикером встречи выступил председатель ОО "Союз отцов по Акмолинской области" Ерлан Закирьянов.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы укрепления института семьи, воспитания детей в семье, формирования и сохранения семейных ценностей, роль отца в семейной жизни, воспитании и развитии детей.

Семейные ценности основаны на взаимоуважении, взаимопонимании и доверии. Очень важно показать детям теплое и трепетное отношение родителей друг другу. Счастливы и самодостаточны те дети, которые с самого рождения были окружены любовью и заботой родителей. Они чувствуют себя более защищенными и уверенными в себе. Нужно знать и не забывать, что дети - это наше будущее, что взрослые несут ответственность за них", - рассказал Ерлан Закирьянов.

В завершение встречи спикер отметил, что молодые люди могут обратиться к ним за помощью и пройти определенный тренинг подготовки к брачному союзу, а также получить консультации по интересующим их вопросам.

К слову, Союз отцов в Акмолинской области функционирует на протяжении шести лет. Союзы отцов созданы и действуют во всех районах и городах области. В 56 школах работают клубы отцов, которые активно участвуют в организации учебно-воспитательного процесса, входят в состав родительского, попечительского советов, в советы по профилактике правонарушений.

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