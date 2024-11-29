Все задачи выполнены - Токаев о председательстве Казахстана в ОДКБ

Фото: ОДКБ

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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл очередную сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ.





Организация договора о коллективной безопасности стала ключевой структурой в обеспечении мира и стабильности на огромном пространстве Евразии. В условиях современных вызовов ОДКБ неизменно демонстрирует свою востребованность в качестве гаранта безопасности для всех стран-участниц. Наши согласованные действия, взаимное доверие и поддержка укрепляют коллективную способность решать самые сложные и масштабные задачи", - заявил Токаев.





Он подчеркнул, что ОДКБ - не просто военное партнерство, а уникальный механизм, объединяющий усилия и ресурсы для защиты суверенитета и территориальной целостности государств-участников.





В качестве председателя ОДКБ Казахстан сосредоточил свои усилия на укреплении тесного взаимодействия стран-участниц, повышении эффективности механизмов оперативного реагирования на кризисные ситуации, а также на развитие возможностей нашей организации в борьбе с современными угрозами", - заявил глава Казахстана.





По его словам, проведены заседания уставных органов, военные учения и профилактические операции ОДКБ. Предметно рассмотрены актуальные вопросы коллективной безопасности. Состоялись встречи на уровне секретарей советов безопасности и руководителей парламентов.





Проведены совещания вспомогательных и рабочих органов организации. Прошла серия консультаций по различным направлениям деятельности ОДКБ. В межсессионный период принят ряд значимых документов. Они охватывают вопросы международного сотрудничества, взаимодействия в оборонной сфере, а также противодействия по актуальным вызовам и угрозам коллективной безопасности. Также отдельное внимание было уделено подготовке к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне.





В целом все задачи, стоявшие перед ОДКБ в период председательства Республики Казахстан, выполнены. Позвольте выразить огромную признательность за поддержку в реализации наших приоритетов и плодотворную совместную работу", - обратился Токаев к участникам заседания.





На предстоящей сессии участники обменяются мнениями о международной и региональной ситуации, оценят ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ, а также заслушают информацию о работе по широкому спектру направлений сотрудничества в рамках ОДКБ и подведут итоги деятельности за прошедший период.





В настоящее время участники удалились на совещание в узком составе.



