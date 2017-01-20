Встреча по сирийскому урегулированию в Астане будет проходить несколько дней

Москва. 19 января. Kazakhstan Today - Встреча по Сирии в Астане будет проходить на экспертном уровне и продлится несколько дней, сообщил сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, министерского уровня на встрече не предполагается. "Речь идет об экспертном уровне, это на сегодняшний момент. Возможно, будут дополнения, изменения. Но пока мы исходим из экспертного уровня", - отметила дипломат, передает Kazakhstan Today.

Захарова добавила, что список стран-участниц встречи "сейчас находится в проработке".

Она также отметила, что о переносе даты встречи по Сирии в Астане с 23 января речи не идет. "Сейчас идет подготовка к этой встрече, которая намечена на 23 число. Подготовка идет, именно исходя из этого. Если будут изменения, об этом сообщат стороны, которые являются соорганизаторами", - отметила Захарова.

"Мы рассчитываем, что международная встреча в Астане будет способствовать консолидации режима прекращения боевых действий в Сирии и создаст благоприятную атмосферу для запуска инклюзивного межсирийского диалога в Женеве под эгидой ООН на основе резолюции 2254 Совета безопасности ООН, соответствующих решений Международной группы поддержки Сирии и Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года", - отметила официальный представитель дипведомства.

Она также сообщила, что американская сторона пока не информировала о своем участии. При этом, по ее словам, Вашингтон подтвердил факт получения приглашения на встречу.

Кроме того, Захарова проинформировала, что министры иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Кайрат Абдрахманов обсудят 20 января в Москве организационные аспекты встречи по Сирии в Астане, пишет ТАСС

"Министры обсудят ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, проведут детальный обзор подходов по темам международной повестки дня. Внимание будет уделено взаимодействию в ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе), ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), будет затронута тема сотрудничества в СБ ООН", - уточнила дипломат.

"Стороны рассмотрят ряд организационных аспектов предстоящей в ближайшее время международной встречи по сирийскому урегулированию", - сказала она.

По словам представителя МИДа, режим прекращения огня в Сирии в целом соблюдается. "Режим прекращения боевых действий в Сирии, который был введен с 30 декабря 2016 года при содействии России и Турции, в целом соблюдается на всей территории страны. Его нарушения носят локальный характер и детально разбираются российской и турецкой сторонами, которые являются гарантами договоренности от 29 декабря 2016 года. Мы с удовлетворением констатируем, что после 30 декабря уровень насилия в Сирии заметно снизился и улучшилась гуманитарная ситуация", - подчеркнула она.

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