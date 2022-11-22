Выборы были организованы в соответствии с международными избирательными стандартами - наблюдатели

Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Члены группы международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ завершили наблюдение за ходом голосования на внеочередных выборах президента Республики Казахстан и приняли итоговое - Члены группы международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ завершили наблюдение за ходом голосования на внеочередных выборах президента Республики Казахстан и приняли итоговое заключение

По итогам наблюдения международные наблюдатели от ПА ОДКБ констатируют, что внеочередные выборы президента Республики Казахстан состоялись, были состязательными, а их подготовка и проведение организованы в соответствии с избирательным законодательством государства и международными избирательными стандартами.

Сообщается, что 18 ноября 2022 года члены группы встретились с руководством Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан и Министерства обороны Республики Казахстан, а также с руководством штаба народно-демократической патриотической партии "Ауыл".

19 ноября 2022 года члены группы встретились с руководством мажилиса парламента Республики Казахстан, сената парламента Республики Казахстан и Федерации профсоюзов Республики Казахстан. Члены группы международных наблюдателей от ПА ОДКБ провели встречи в республиканском общественном штабе партии "Аманат", избирательных штабах Народной партии Казахстана, партии "Ак жол", встретились с руководством Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

В ходе указанных встреч обсуждались, в частности, вопросы как подготовки, так и проведения выборов на территории государства и за рубежом.

20 ноября 2022 года члены группы посетили 20 избирательных участков в Астане и Акмолинской области (с. Акмол) и 1 участок в Бишкеке (Кыргызская Республика). Члены группы присутствовали на различных этапах проведения голосования - от открытия участков до подсчета голосов участковыми избирательными комиссиями.

Избирательные участки для голосования открылись в установленное время, были обеспечены необходимыми документами, оборудованием, информационными материалами. Члены группы не выявили жалоб на качество подготовки списков граждан, обладающих избирательным правом, процедуру выдачи бюллетеней, а также порядок голосования. ЦИК, территориальные и участковые избирательные комиссии создали все необходимые условия для эффективной работы международных наблюдателей", - проинформировали в организации.

Отмечается высокий уровень обеспечения общественного порядка при подготовке и проведении выборов, что способствовало созданию благоприятных условий для свободного формирования у избирателей мнения и отношения к кандидатам, воли и волеизъявления.

В частности, все посещенные группой международных наблюдателей от ПА ОДКБ участки были оборудованы кабинами для голосования для маломобильных категорий граждан, некоторые участки были оснащены компьютерами для использования наушников слабослышащими категориями граждан, а также были предусмотрены все необходимые документы, напечатанные шрифтом Брайля", - сообщили в ПА ОДКБ.

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В миссии ТюркПА также заявили, что считают организацию избирательного процесса в Казахстане прозрачной и открытой.

Миссия ТюркПА прибыла 18 ноября для участия в наблюдении за президентскими выборами. Всего в республику прибыло 20 наблюдателей, 8 из которых депутаты, 12 - дипломаты. Они наблюдали за выборами в Астане и Алматы.

Мы посетили многие избирательные участки в Астане и Алматы. Разговаривали с избирателями, наблюдателями, членами избирательных комиссий. Нам предоставили возможность выехать домой к маломобильным гражданам вместе с членами избирательных комиссий. Мы очень высоко оценили эту услугу для избирателей, которая предоставляется в Казахстане", - сказал депутат Главной национальной ассамблеи Турции Реджеп Шекер.

Спикер подчеркнул, что выборы президента РК прошли в спокойной обстановке. Он также отметил, что миссия считает организацию избирательного процесса в Казахстане прозрачной и открытой.

Наша делегация высоко оценивает условия, которые были предоставлены международным наблюдателям для работы. Существенный недостатков в организации избирательного процесса нами выявлено не было", - отметил Шекер.

Кроме того, спикер обратил внимание на музыку, которая звучала на избирательных участках Алматы, а также на выступления национальных ансамблей на некоторых из них.

Также представители миссии ТюркПА отметили, что родители приходили голосовать вместе со своими детьми. По словам, Шекера, приучать детей с маленького возраста к участию в избирательных процессах - это очень хорошая традиция.

В заключение спикер пожелал, чтобы результаты этих выборов принесли пользу народу Казахстана.

Напомним, 20 ноября в Казахстане прошли досрочные президентские выборы в соответствии с обновленной Конституцией. Впервые глава государства избирался на один семилетний срок без права переизбрания. По данным ЦИК, по состоянию на 22.00 явка по стране составила 69,43%, в голосовании принял участие 8 299 501 гражданин.

Последний зарубежный избирательный участок в Сан-Франциско завершил работу. В 11.00 ЦИК РК озвучит предварительные результаты президентских выборов.