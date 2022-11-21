В Казахстане выбирают президента

Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 20 ноября 2022 года, в Республике Казахстан проходят внеочередные выборы президента.

По республике функционирует 10 101 избирательный участок. При представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах создано 68 избирательных участков в 53 странах.

Голосование на основной части избирательных участков будет проходить с 07.00 до 20.00 по местному времени. В соответствии с законодательством приняты решения об установлении на некоторых избирательных участках времени голосования с 06.00. Таких участков по республике - 86.

На выборах зарегистрированы шесть кандидатов:

Касым-Жомарт Токаев, действующий президент, выдвинут от народной коалиции. Его кандидатуру поддержали партия AMANAT, "Ак жол" и Народная партия Казахстана.

Мейрам Кажыкен, директор Института исследований современного общества, выдвинут от содружества профсоюзов "Аманат".

Жигули Дайрабаев выдвинут партией "Ауыл". Летом 2022 года избран председателем комитета агропромышленного комплекса президиума НПП "Атамекен".

Каракат Абден выдвинута Национальным альянсом профессиональных соцработников. Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, внештатный советник акима Астаны по социальным вопросам, член общественного совета столицы.

Салтанат Турсынбекова представляет общественное объединение "Қазақ аналары - дәстүрге жол". Является заместителем председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, членом общественного совета Астаны.

Нурлан Ауесбаев, руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Казахстана - кандидат от оппозиции.





В списки избирателей в общей сумме включены 11 950 485 человек. Число избирательных бюллетеней, включая резерв 1% от общего числа избирателей, включенных в списки, составляет 12 069 990. Бюллетени напечатаны на государственном и русском языках.

Казахстанцы могут проголосовать на выборах с цифровым удостоверением в приложении eGov mobile и в мобильных приложениях банков.

В наблюдении за внеочередными выборами президента РК будут участвовать более 600 международных наблюдателей.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев 1 сентября предложил провести досрочные президентские выборы

Внеочередные выборы были назначены на 20 ноября 2022 года.

Стоит отметить, что теперь в Казахстане ограничен срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Переизбрание запрещено.





Текстовая трансляция с выборов президента Казахстана:















































