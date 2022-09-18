Токаев подписал поправки по переименованию столицы и срокам президентства

НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подписанный главой государства закон предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий президента Республики, а также внесение изменений в статью 2 Основного закона относительно переименования столицы страны.
14 сентября состоялось очередное заседание ономастической комиссии, где было принято единое решение комиссии - назвать столицу Астаной. 15 сентября депутаты маслихата Нур-Султана поддержали предложение переименовать столицу в Астану.
Предложение ввести однократный семилетний срок полномочий президента внес глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления с посланием народу Казахстана 1 сентября.
Конституционный совет считает, что предложение об установлении однократного семилетнего срока президентского мандата отвечает логике конституционных новелл, принятых 5 июня текущего года на республиканском референдуме, направленных на недопущение монополизации государственной власти.
Предлагаемая редакция пункта 5 статьи 42 Конституции, предполагающая ограничение президентского мандата одним сроком, будет применяться на равной основе ко всем лицам, избираемым на пост высшего должностного лица. С этим корреспондируется определение однократного восьмилетнего срока полномочий судей Конституционного суда", - отмечается в документе.
16 сентября на совместном заседании палат парламента Казахстана депутаты одобрили в двух чтениях проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан".
Напомним, досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут этой осенью.