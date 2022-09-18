Токаев подписал поправки по переименованию столицы и срокам президентства

Фото: telegram/БОРТ №1

САМАРКАНД. 16 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Самарканде, встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан твердо привержен курсу на всестороннее укрепление сотрудничества с Ираном, и пригласил Ибрахима Раиси посетить Казахстан с ответным визитом, сообщает Акорда.

Также глава государства с удовлетворением отметил успешное развитие транзитно-транспортного коридора, основу которого лидеры заложили в июне в Тегеране.

В ходе беседы в целях дальнейшего увеличения транзитного грузопотока отмечена важность развития потенциала железнодорожной ветки Казахстан - Туркменистан - Иран, а также необходимость использования возможностей регулярного паромного сообщения между портами стран на Каспии.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на значимости укрепления двусторонних связей в области культуры. Казахстан поддержал инициативу Ирана организовать совместные исследования известных исторических личностей, имеющих важное значение для наших народов.

Президент Казахстана поприветствовал стремление Ирана стать полноправным членом ШОС и высказал уверенность в том, что присоединение исламской республики к организации усилит региональное взаимодействие и придаст новый импульс ее работе.

Со своей стороны президент Ирана подтвердил приверженность укреплению сотрудничества, отметив имеющиеся широкие возможности для торгово-экономического взаимодействия наших стран. Ибрахим Раиси выразил уверенность, что достигнутые договоренности станут прочным фундаментом дальнейшего тесного взаимодействия.